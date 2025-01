Jean-Pierre Papin l'avoue, il refuse de lâcher l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Annoncé proche de Martigues, Jean-Papin s'est confié à la presse et explique pourquoi il a décidé de rester à l'Olympique de Marseille pour la deuxième partie de saison.

Deux coups de chaud, mais Jean-Pierre Papin est toujours là à l’Olympique de Marseille. S’il était au départ revenu pour un rôle dans l’équipe dirigeante, l’ancien Ballon d’Or s’est pris au jeu comme entraineur de l’équipe réserve. Mais celui lui a valu un premier coup de chaud pendant l’automne avec sa prise de tête XXL avec Ali Zarrak et son départ annoncé et finalement annulé. Pendant les fêtes, c’est le FC Martigues qui est venu le chercher pour tenter de lancer une opération maintien avec JPP à la tête de l’équipe de Ligue 2. Un court voyage que l’ancien buteur de l’OM n’a pas fait, préférant finalement terminer la saison trois divisions en-dessous. Si entre les lignes, il est clair que Papin pourrait bien tourner la page du club phocéen en fin de saison, il confie néanmoins dans La Provence qu’il n’a pas changé d’air cet hiver pour terminer en beauté avec l’équipe B de l’OM, qui cherche à monter de National 3 en National 2 cette saison.

Papin veut finir en beauté

« Le défi de signer à Martigues ? Je n’ai rien à dire là-dessus. J’ai un challenge à finir avec l’OM, il me reste cinq mois et j’ai envie de monter en National 2 avec cette équipe. Comme nous sommes bien placés et par rapport à ce que nous avons fait l’année dernière, je voulais finir mon année avec eux. Il reste une demi-saison et je pense que ça serait bien pour le club d’avoir cette équipe réserve qui évolue une catégorie au-dessus », a confié JPP avant le match de ce samedi contre le deuxième, Fos. En cas de revers, l’équipe réserve de l’OM pourrait se retrouver à 10 points de la première place, et vivre une seconde partie de saison beaucoup moins enthousiasmante. C’est actuellement la seule préoccupation de Jean-Pierre Papin à Marseille.