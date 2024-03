Jean-Louis Gasset un entraineur moderne, l'OM doit le garder

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset ne sait pas encore s’il sera sollicité par l’état-major marseillais pour continuer sa mission au-delà du mois de juin.

En crise avec Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a retrouvé un second souffle grâce à Jean-Louis Gasset. Nommé en tant que pompier de service pour 100 jours avec un contrat jusqu’au mois de juin, le technicien de 70 ans a enchainé les victoires en Ligue 1 et en Europa League. La belle série s’est arrêtée la semaine dernière avec deux défaites de suite contre Villarreal puis Rennes. Néanmoins, les premiers pas de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM restent positifs. A tel point que certains observateurs se demandent si Marseille ne ferait pas bien de gagner en stabilité en maintenant l’ancien coach de Saint-Etienne et de la Côte d’Ivoire à la tête de son équipe la saison prochaine. Que cela trotte ou pas dans la tête de Pablo Longoria, c’est un scénario à envisager selon Alain Roche, consultant pour Canal + et qui a notamment suivi de très près l’aventure bordelaise de Jean-Louis Gasset.

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page. Après est-ce qu’il en aura envie... Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition. Après rappelez-vous qu’à Saint-Étienne il était qualifié en coupe d’Europe, mais il a préféré jeter l’éponge, parce qu’il a senti qu’ils n’y arriveraient pas. Jean-Louis a suffisamment d’expérience pour voir venir les choses. S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible. Si à la fin de la saison, les moyens sont limités à cause d’un nouvel encadrement de la masse salariale par la DNCG. S’il sent que l’équipe n’aura pas la capacité de lutter sur plusieurs fronts... Il peut dire non aussi. Il en est capable, et l’a déjà fait. Si galère il y a, il va la sentir tout de suite arriver » a prévenu Alain Roche, pour qui tous les scénario sont possibles pour le futur de l’OM, y compris celui de poursuivre l’aventure pour Jean-Louis Gasset.