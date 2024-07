James Rodriguez à l’OM, Pablo Longoria supplié ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

James Rodriguez brille à la Copa America, et fait saliver à Marseille. Pablo Longoria est interpellé pour recruter le meneur de jeu colombien pour l'OM cet été.

Le mercato permet tous les fantasmes, mais Pablo Longoria fait partie de ces dirigeants experts en transfert pour qui rien n’est impossible. Loin d’avoir les finances du PSG, l’OM a réussi à faire venir quelques belles stars ces dernières années, avec notamment Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang. Ce ne sont pas Lionel Messi ou Neymar, mais les supporters marseillais ont bien compris que les joueurs, même en fin de carrière, qui ont brillé sur les terrains européens, ont encore beaucoup à apporter quand ils débarquent dans le championnat de France. Une autre star pourrait faire son retour en Ligue 1, c’est en tout cas le souhait très fort de la communauté des supporters olympiens sur les réseaux sociaux. Ces derniers harcèlent Pablo Longoria afin de faire revenir James Rodriguez, ancienne pépite de l’AS Monaco, recrue en or du Real Madrid, mais qui s’est perdu ces dernières années après avoir explosé aux yeux du monde lors du Mondial 2014.

James pour enflammer encore plus le Vélodrome

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Pourquoi ce retour de flamme ? Tout simplement parce que le Colombien marche sur l’eau en ce moment. A 32 ans, le joueur de Sao Paulo avait quitté l’Europe par la petite porte après un terne passage à l’Olympiakos. Mais le niveau de jeu affiché à la Copa America remet son nom sur le devant de la scène, avec deux passes décisives et un but sur pénalty pour le carton des Cafeteros sur le Panama (5-0). Il a été élu homme du match sans discussion possible. Depuis, les supporters de l’OM font le forcing. « Pablo, ramène nous James, c’est le bon plan de l’été », « Si James signe, j’arrête le pastis », « James de retour en Ligue 1 à l’OM, j’y pense de plus en plus », « tu mérites mieux, reviens en France stp », « c’est la pure classe, il ferait se soulever le Vélodrome », demandent les fans de l’OM, qui savent bien que cela reste pour le moment un doux rêve. Mais Pablo Longoria est un grand amateur des coups insoupçonnés, et se plait à tenter sa chance dans des dossiers improbables, comme c’est le cas en ce moment pour faire signer Mason Greenwood.