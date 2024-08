Ismaël Bennacer à l'OM, le gros coup de Longoria

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Toujours à la recherche de bonnes opportunités, même dans les dernières heures du mercato estival 2024, l'Olympique de Marseille pourrait s'offrir Ismaël Bennacer, milieu défensif de l'AC Milan.

La période estivale de transferts cette année aura été particulièrement marquante pour l'Olympique de Marseille. Avec pas moins de 10 arrivées, le club phocéen dispose d'un effectif new look, avec Roberto De Zerbi à sa tête. Les Olympiens n'étaient pas loin de conclure une onzième et dernière arrivée avant la clôture du mercato mais l'échec des négociations avec le Stade Rennais pour Lorenz Assignon permet au club de réfléchir à de nouvelles opportunités de dernière minute. Et selon la presse italienne, cette dernière pourrait être un joueur de l'AC Milan.

L'OM veut terminer son marché à Milan

🚨💣 BREAKING ! L'OM EST INTÉRESSÉ PAR ISMAEL BENNACER ! 💙🤍



Le joueur plaît fortement à Roberto De Zerbi. 👀🇩🇿



(@sportmediaset) pic.twitter.com/yJp7qZR3HP — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 30, 2024

Selon les informations de Sport Mediaset, la direction de l'Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Ismaël Bennacer. Jusqu'à très récemment, le milieu défensif de l'AC Milan était parti pour rester en Lombardie, lequel était vu comme une pièce maitresse de la formation de Paulo Fonseca. Toutefois, des rumeurs ont pris vie, l'amenant finalement vers l'Arabie saoudite. Mais à quelques heures du mercato, il n'est toujours pas parti. Et à ce jeu-là, l'OM compterait bien jouer crânement sa chance dans le dossier.

A en croire les dires du média italien, Roberto De Zerbi apprécierait particulièrement le joueur et son profil de milieu de terrain polyvalent. Surtout, il ferait un joueur de substitution parfait pour pallier l'éventuel départ de Jordan Veretout. En attendant, rien n'est encore fait et le temps file. Il ne reste que quelques heures à la direction olympienne pour entreprendre ses derniers mouvements. Si le milieu de terrain français ne part pas, il y a toutefois peu de chance de voir Ismaël Bennacer débarquer à Marseille dans les dernières heures du mercato.