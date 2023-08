Isidor prend cher, son transfert à l'OM menacé ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très emballés par le mercato estival réalisé par Pablo Longoria (Ndiaye, Aubameyang, etc), les supporters de l’OM ont quelques réserves sur la piste Wilson Isidor, ciblé pour succéder à Cengiz Ünder dans la cité phocéenne.

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr, l’Olympique de Marseille va poursuivre la refonte totale de son secteur offensif dans les quinze derniers jours du mercato. Avec la vente de Cengiz Ünder et celle à venir de Ruslan Malinovskyi, le club phocéen va recruter un voire deux joueurs offensifs. La priorité est de recruter un milieu offensif capable d’occuper le couloir gauche. Depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi évolue à ce poste mais l’idée est de le mettre en concurrence avec une recrue afin de réaxer Amine Harit en meneur de jeu dans la rotation. Depuis plusieurs jours, Wilson Isidor est la cible n°1 de l’OM dans le couloir gauche.

La famille de Wilson Isidor affectée par les critiques ?

D’après les informations de L’Equipe, un accord a déjà été trouvé avec l’attaquant du Lokomotiv Moscou, auteur de 12 buts toutes compétitions confondues la saison passée. L’OM apprécie le profil de ce jeune français de 23 ans, joueur de couloir également capable de dépanner en tant que second attaquant. Mais sur les réseaux sociaux, Wilson Isidor a déjà été la cible de plusieurs critiques de la part des supporters, habitués au luxe en ce début de mercato et dont certains ne trouvent pas assez clinquants la piste Isidor. Reste que ces critiques pourraient avoir un impact sur la suite du mercato de l’OM selon l’insider Marwan Belckacem.

« Isidor, 99% des gens ne connaissent pas ici mais se permettent de dénigrer le joueur et même d'être insultant. On ne raisonne donc qu'au nom ? Un peu de respect, les joueurs lisent, leurs familles aussi, soyez malins s'il vous plaît. J'ai reçu un message d'un "proche" du joueur, vous êtes lus et ça peut heurter. Vous avez le droit de ne pas aimer mais soyez constructifs plutôt que de raisonner à la notoriété du joueur » a publié l’informateur sur son compte Twitter. Par ailleurs, les critiques autour de Wilson Isidor ne sont pas réellement fondées d’un point de vue purement sportif selon le compte @IzmoScouting, pour qui Isidor représente une formidable opportunité pour l’OM au vu de son profil et de son prix très accessible, situé en-dessous de 10 millions d’euros.

Isidor, un profil qui colle aux besoins de l'OM

« Isidor n’est pas un si mauvais recrutement que cela. Il est capable d’occuper la pointe de l’attaque et les deux ailes, grosse capacité d’accélération et bon centreur que ce soit de la gauche depuis l’angle de la surface ou la droite depuis la ligne de touche. Il est adroit devant le but également avec un grand volume de tir même s’il est parfois agaçant à frapper de loin, puis ça reste un dribbleur sympa. 12 buts sans penalty en championnat c’est bien pour un ailier. D’ailleurs bon supersub, saison dernière il plante 3 fois dans cette configuration En prévision de la CAN et pour faire respirer les titulaires au moment venu ça semble être une bonne affaire après je l’évaluerais plus à 5 ME qu’à 7 de mon côté » peut-on lire sur ce compte spécialisé. Reste maintenant à voir si malgré les interrogations à son sujet, Wilson Isidor deviendra la prochaine recrue estivale de l’Olympique de Marseille ou si Pablo Longoria se tournera vers d’autres solutions. Ces dernières heures, le nom de Luis Sinisterra a notamment été évoqué alors que l’ailier colombien a été relégué en D2 anglaise avec Leeds United.