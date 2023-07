Isco à l'OM, les supporters ne vont pas aimer

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Depuis quelques jours, des rumeurs enflent sur les réseaux sociaux concernant une arrivée imminente d'Isco à l'Olympique de Marseille. Si la hype est montée pour les supporters marseillais, le fin mot de l'histoire va être brutal.

Avec le recrutement de Geoffrey Kondogbia et la probable arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM ne cache pas ses ambitions pour la saison prochaine et réalise un mercato international. Pablo Longoria ne s'arrête pas là et reste ouvert sur le marché des transferts à d'autres renforts. Notamment celui d'un meneur de jeu. Dimitri Payet n'est plus autant décisif qu'auparavant et commence à se faire vieux. Avec les récentes déclarations d'Isco concernant son souhait de revenir au plus haut niveau, des rumeurs ont laissé présager une signature de l'Espagnol à Marseille. Un coup de génie réalisé par la direction phocéenne qui s'offre un ancien joueur de classe mondiale du Real Madrid. Néanmoins, la réalité est différente.

Isco à l'OM, la rumeur est fausse et enterrée

🚨Il n’existe aucun contact entre Isco et l’OM. — Nicolas Cuoco (@n_cuoco) July 20, 2023

Journaliste pour Diario As, Andrés Onrubia Ramos a confié qu'aucun contact n'avait été pris entre l'OM et Isco. Une information confirmée dans la foulée par Nicolas Cuoco, journaliste du Var-matin. Car si la rumeur a probablement grimpé aux oreilles de Pablo Longoria, le dirigeant espagnol n'a pas tenté de convaincre son compatriote de rejoindre le club de la cité phocéenne. Une véritable déception pour les fans de l'OM qui pensaient avoir trouvé leur futur chouchou. Libre depuis décembre 2022 et son départ prématuré du FC Séville, Isco est désormais prêt à retrouver un club. Il y a peu de chances que sa future destination soit l'OM, compte tenu du salaire très élevé du joueur de 31 ans. Le milieu de terrain a notamment confié à Marca qu'il avait déjà reçu des offres venues de l'Arabie saoudite, de Turquie, d'Espagne et de l'Italie. Même s'il ne faut jurer de rien dans ce mercato un peu fou.