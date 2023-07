Interdiction de recrutement levée pour l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans le cadre de l’affaire Pape Gueye, qui avait lâché Watford après avoir signé son contrat pour s’engager à l’OM, la FIFA avait interdit Marseille de recrutement pendant un an. Une sanction suspendue à l'appel. Le club provençal avait fait appel et a eu gain de cause puisque cette interdiction est désormais levée. Le milieu de terrain est condamné à 2,5 millions d’euros d’amende à verser au club anglais pour son désengagement illégal. Selon L’Equipe, Marseille sera solidaire de cette sanction et donc payer une partie ou la totalité de l’amende.