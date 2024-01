Impossible pour Arsenal d'aider l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Après quelques mois faits en prêt la saison passée à l'OM, Nuno Tavares est reparti du côté d'Arsenal. Mais les Gunners ne comptaient pas sur lui et l'ont de nouveau envoyé en prêt à Nottingham Forest.

Nuno Tavares peine à enchainer ces derniers mois. Le latéral portugais est en manque de confiance et son prêt à Nottingham Forest ne se passe pas aussi bien que celui de la saison passée à l'OM. Tavares n'a joué que 6 petits matchs avec le club anglais depuis son arrivée. Une situation loin de lui convenir. Surtout que son ancien club, l'OM, est séduit par la possibilité de le récupérer en cette fin du mois de janvier. L'idée serait de casser son prêt à Nottingham puis de négocier avec Arsenal pour un nouveau prêt. Problème, les Gunners ne pourront pas aider l'Olympique de Marseille car aucune clause de rappel n'est présente dans le contrat actuel de Nuno Tavares.

Nuno Tavares, mission impossible pour l'OM

C'est en effet une information de Football London, qui précise que si Tavares revenait à Arsenal, ce serait dans le cadre d'un accord total avec Nottingham Forest. Le problème est que le club fait face à une pénurie de joueurs du fait de la Coupe d'Afrique des Nations et n'a pas forcément envie de se séparer d'un nouveau joueur qu'il faudrait remplacer. D'ailleurs, Nuno Tavares a joué les deux dernières rencontres avec Forest. La saison passée à l'OM, le défenseur avait disputé 31 matchs en Ligue 1 et marqué 6 buts. Le Portugais était un élément important de l'effectif d'Igor Tudor mais les Phocéens n'avaient pas été plus loin pour le recruter définitivement. Il y a fort à parier que la direction marseillaise garde ce dossier sous le coude mais qu'il ne soit pas vraiment prioritaire au vu de sa complexité. Un nouveau coup dur pour Pablo Longoria et Medhi Benatia. Et cela malgré les très bonnes relations avec Arsenal et la volonté du club anglais d'aider si c'est possible. Ce qui ne semble pas être le cas.