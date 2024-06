Illan Meslier, la fausse bonne idée de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tandis que le départ de Pau Lopez à Côme se précise, l’OM s’active pour lui trouver un successeur. Les noms de Brice Samba (Lens) mais surtout d’Illan Meslier (Leeds) sont évoqués ces dernières heures.

Après trois ans dans les buts de l’Olympique de Marseille, le gardien espagnol Pau Lopez est proche de faire ses valises. Irréprochable durant ces années en Provence, l’ancien portier de l’AS Roma laissera un bon souvenir, mais sa dernière saison a été un peu en-dessous des attentes, raison pour laquelle Mehdi Benatia et Pablo Longoria souhaitaient tourner la page. Le Genoa s’est montré très intéressé par Pau Lopez mais à priori, c’est Côme, promu en Série A pour la saison 2024-2025, qui va rafler la mise. Ce départ va permettre à l’OM de miser sur un gardien plus complet et parmi les cibles, Brice Samba et Illan Meslier sont tout en haut de la short-list du board marseillais.

🗞️ Marseille are interested in signing Leeds United goalkeeper, Illan Meslier (24) this summer.



What’s a fair value? #LUFC | @Santi_J_FM pic.twitter.com/gzcUTv78l7 — All Day LUFC (@AllDayLUFC) June 27, 2024

Un possible accord salarial a été évoqué avec l’international français, actuellement à l’Euro avec les Bleus. A en croire le compte insider La Minute OM, c’est néanmoins Illan Meslier qui est la cible n°1 du club phocéen, avec l’approbation du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Du côté des supporters du club anglais de Leeds, où évolue Ilan Meslier depuis 2020, on semble toutefois se réjouir du possible départ de l’ancien gardien du FC Lorient. Un enthousiasme à l’idée de le voir partir qui peut interroger sur l’intérêt pour l’Olympique de Marseille de recruter un gardien qui ne serait finalement pas si fort que cela si l’on se fie aux avis des supporters de l’ancien club de Marcelo Bielsa.

Les supporters de Leeds se réjouissent du départ de Meslier

« Il ne vaut rien si nous sommes honnêtes, mais essayons d’en tirer le maximum parce qu’il est grand et Français », « Ce n’est plus pareil avec lui depuis le départ de Marcelo (Bielsa), « J’espère que c’est vrai (son départ) ! » ou encore « Je paierais pour l’emmener à Marseille » peut-on lire sur les comptes spécialisées du LUFC, où Ilan Meslier fait quasiment l’unanimité contre lui chez les supporters de Leeds United. Un discours qui peut interroger, mais qui ne veut pas tout dire non plus. On se rappelle notamment que les supporters d’Arsenal étaient ravis de fourguer Sead Kolasinac ou encore Mattéo Guendouzi à l’OM, et que ces deux joueurs ont réussi en Provence. Même chose pour les fans de l’AS Roma avec Pau Lopez et Cengiz Ünder. Au-delà du niveau des joueurs, tout est parfois une question de contexte. Espérons le en tout cas pour Illan Meslier, qui sera très attendu en cas de transfert à l’OM, où les supporters olympiens n’ont pas encore totalement tourné la page Steve Mandanda, malgré trois ans avec Pau Lopez dans les buts.