Iliman Ndiaye à l'OM, c'est une question d'heures

En feu sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille vient d'officialiser l'arrivée d’Ismaïla Sarr. Toutefois, Pablo Longoria continue de forcer pour boucler rapidement la signature d'Iliman Ndiaye.

En attendant de savoir si l'OM affrontera le SC Dnipro-1 ou le Panathinaïkós FC à l'occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les dirigeants continuent de renforcer l'équipe. Marseille a déjà enregistré les recrutements de quatre joueurs et une cinquième recrue pourrait bientôt arriver. Pisté par l'OM depuis plusieurs semaines, Iliman Ndiaye est attendu à la Commanderie par tous les supporters phocéens. Le milieu de terrain ou attaquant, joue en tout cas à vocation très offensive, est autoproclamé fan de Marseille depuis son plus jeune âge. Auteur d'une excellente saison avec Sheffield United, l'international sénégalais (7 sélections) négocie toujours avec Marseille et son club pour parvenir à un accord. Si les Blades souhaitent conserver leur maestro, le journaliste Alan Nixon explique que le transfert risque d'aboutir dans les prochaines 24 heures.

Marseille are pushing massively to sign Iliman Ndiaye in the next 24 hours. Sheffield United may be reluctantly forced to sell after a breakdown in contracts talks due to disagreements over a release clause.



