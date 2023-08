Avant l'OM, il pourrait racheter BFM et RMC ‍!

Dans : OM.

Déjà propriétaire de La Provence, et sponsor maillot de l'Olympique de Marseille avec la CMA CGM, Rodolphe Saadé est régulièrement cité pour racheter l'OM à Frank McCourt. Le milliardaire semble, pour l'instant, avoir d'autres ambitions plus médiatiques.

Rodolphe Saadé est l’homme qui monte dans les médias français, puisqu’on prête au businessman de 53 ans l’intention de créer un nouveau journal qui paraîtra le dimanche et sera donc un concurrent frontal au JDD. Mais le patron de la CMA CMG, dont la fortune familiale est estimée à 38 milliards d’euros, qui est déjà aux commandes de La Provence et de Corse-Matin, est souvent cité comme le candidat idéal pour reprendre l’Olympique de Marseille à Frank McCourt, ce qu’il s’est toujours défendu de vouloir faire. Désormais partenaire de l’OM, puisque son entreprise s’affiche sur le maillot des joueurs phocéens, Rodolphe Saadé pourrait frapper un autre grand coup, à en croire le Journal du Dimanche.

Du maillot de l'OM à RMC ?

Dans ses Indiscrets, l’hebdomadaire, qui sort d’une longue grève, révèle que Rodolphe Saadé s'est positionné pour acquérir le groupe Altice Média, qui appartient à Patrick Drahi. Altice Média est surtout connu pour posséder BFM et RMC et toutes les variantes de ces deux chaînes. Pour s’offrir BFM et RMC, une radio qui a fréquemment fait la part belle à l’Olympique de Marseille, le propriétaire de CMA CGM devrait débourser près de 2 milliards d’euros, affirme le JDD. Cependant, pour l’instant, le grand patron d’Altice Média reste silencieux sur ses réelles intentions, même si les rumeurs se multiplient ces dernières semaines concernant la vente possible de BFM et RMC. Du côté des supporters marseillais, on espère que la prochaine étape du projet Saadé sera bel et bien l'acquisition de l'OM.