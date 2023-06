Il s'est mis la FIFA à dos, l'OM s'en débarrasse

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé du Havre en 2020, Pape Gueye a vécu une histoire contrastée à l'OM. Le Sénégalais, prêté à Séville en 2023, doit désormais être vendu par les Phocéens. Reste à lui trouver un club alors qu'il lui reste un an de contrat et la menace d'une suspension par la FIFA.

L'histoire de Pape Gueye à l'OM a démarré dans la difficulté, elle devrait s'achever de la même manière. Le Sénégalais était arrivé libre à l'été 2020 en provenance du Havre. Toutefois, Watford s'est vite plaint de ce transfert, estimant que le joueur avait accepté de venir chez les Hornets avant l'OM. Une longue bataille juridique a eu lieu devant la FIFA, amenant à une suspension de 4 mois du joueur en début d'année 2022. Comme l'OM a fait appel, la suspension a été levée temporairement et Gueye a pu revenir dans l'effectif marseillais. L'arrivée d'Igor Tudor l'en a écarté de nouveau mais cette fois-ci pour des raisons sportives. Prêté à Séville en deuxième partie de saison 2022-2023, il est désormais sur la liste des transferts selon Le Phocéen.

L'OM cherche le bon accord pour Gueye

Pape Gueye sort de six bons mois à Séville, ayant fait remonter sa cote. A un an de la fin de son contrat, Pablo Longoria lui cherche un club pour cet été. Il envisage deux options pour Gueye : une vente définitive ou un prêt avec option d'achat automatique comme pour Radonjic. Le montage financier est travaillé pour éviter de voir Gueye s'en aller gratuitement en 2024. Mais, le vrai problème sera de convaincre un acheteur alors que le Tribunal Arbitral du Sport doit bientôt trancher le cas du milieu sénégalais. Pape Gueye pourrait devoir purger ses 4 mois de suspension voire subir une peine plus lourde. Une épée de Damoclès qui n'est pas ignorée dans les discussions au mercato comme le confirme le président de l'OM.

Pape Gueye, un départ dans les tuyaux https://t.co/cJrQFOFmgz — Le Phocéen (@lephoceen) June 18, 2023

« La saison de Pape Gueye a été très positive. On n'a pas mis d'accord pour une vente, mais on a discuté entre clubs avec un gentlemen's agreement avec des bonnes relations entre clubs. On n'a pas discuté avec Séville de l'avenir, mais il ne lui reste qu'un an de contrat, on doit analyser cette situation et vous savez que je n'aime pas ces situations, avoir un jeune joueur avec seulement un an de contrat », avait confirmé en conférence de presse un Longoria mal à l'aise avec la situation contractuelle de Gueye. Un transfert serait toutefois le bienvenu pour remplir les caisses de l'OM et libérer une place dans l'effectif alors que Pape Gueye n'est plus dans les radars marseillais depuis plusieurs mois.