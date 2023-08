Il plante Leeds, la piste Amiri relancée à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore à l'affût en cette fin de mercato estival afin de faire de belles opérations. Un joueur plaisait énormément au board phocéen : Nadiem Amiri.

Que de rebondissements en cette fin de marché des transferts estival ! L'OM veut encore faire quelques emplettes au mercato et avait ciblé ces derniers jours Nadiem Amiri. Le joueur allemand du Bayer Leverkusen semblait se diriger vers la Canebière avant de se rétracter et d'accepter la proposition de Leeds. Une belle pioche pour la formation anglaise de Championship, qui se préparait à débourser 7 millions pour s'offrir Amiri. Le joueur de 26 s'est envolé ces dernières heures en Angleterre pour visiter les installations du club de Leeds avant de normalement y signer son contrat. Mais voilà, le joueur de Leverkusen a changé d'avis !

Amiri ne veut plus de Leeds

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nadiem Amiri (@nadiemamiri18)

Selon les informations du Daily Mail, le joueur a demandé à son club d’annuler son transfert à Leeds. Pour le moment, aucune autre information n’a filtré sur les raisons qui ont poussé Amiri à rebrousser chemin. En tout cas, Leeds devrait tomber de haut, tout comme l'OM. Le joueur a du mal à se mettre d'accord avec un club et pourrait bien finir par rester au Bayer Leverkusen. A moins que l'OM ne retente sa chance dans les prochaines heures. Mais les Phocéens sont peut-être aussi échaudés par le comportement du milieu de terrain relayeur. Pour rappel, à ce poste, Mattéo Guendouzi va parapher dans les prochaines heures son contrat en tant que joueur de la Lazio. Le vice-champion du monde part en prêt avec option d'achat obligatoire. L'Olympique de Marseille empochera plus de 15 millions d'euros dans l'opération. Reste à savoir si cette somme sera réinjectée ou non en cette fin de mercato estival.