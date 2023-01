Guendouzi, les supporters de l'OM vont adorer son choix

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre une fin de mercato hivernal mouvementée. Pablo Longoria espère boucler la venue d'un joueur offensif, mais pourrait aussi être contraint de combler celui de Mattéo Guendouzi.

Mattéo Guendouzi a très vite conquis le coeur des fans de l'OM. En quelques mois, la hargne et le niveau de jeu élevé de l'ancien Gunner ont parlé pour lui. Aujourd'hui, Guendouzi est l'un des hommes forts du système d'Igor Tudor, comme c'était d'ailleurs déjà le cas sous l'ère Jorge Sampaoli. Au mérite, le milieu de terrain est également aller chercher une place pour la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France. Son nouveau statut de vice-champion du monde parle désormais pour lui et comme il fallait s'y attendre, les prétendants ne manquent pas. Un club anglais en particulier adore son profil : Aston Villa.

Guendouzi aime trop l'OM pour partir ?

A partir de 35-40M pour Guendouzi … pic.twitter.com/TP4BTbHJRu — Maxime (@MaxVendrell) January 11, 2023

Après avoir déjà raflé la mise à l'OM pour Boubacar Kamara, qui n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son bail à Marseille, les Villans veulent désormais tenter le coup pour Guendouzi. Unai Emery adore son profil et en fait même une priorité pour renforcer l'entrejeu d'Aston Villa. Problème de taille pour le club de Birmingham cependant, le fait que le principal intéressé ne soit pas forcément chaud pour rejoindre Villa alors que le club provençal joue les premiers rôles et peut revenir en Ligue des Champions. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures Foot Mercato.

Le média croit savoir que Guendouzi est actuellement en pleine réflexion concernant son avenir à l'OM. Autre élément qui fait hésiter le joueur, le fait qu'il soit très attaché au club phocéen, qu'il n'a pas forcément envie de quitter si vite. Reste à savoir désormais à quel point Aston Villa est prêt à recruter Guendouzi. Si une opération devait se monter, l'OM réclame près de 50 millions d'euros selon Ben Jacobs pour lâcher le joueur de 23 ans. En cas d'offre de cette taille, difficile pour la direction marseillaise de refuser les avances de l'équipe anglaise. Mais Guendouzi aura le dernier mot et il semble donc plus enclin à rester que l'inverse, pour le plus grand bonheur des fans phocéens qui l'appréciaient déjà beaucoup pour sa hargne avant cette étape toujours difficile à négocier des offres anglaises.