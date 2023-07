Guendouzi chassé de l'OM, son départ est vital

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria réalise pour le moment un sans faute avec un mercato très ambitieux après les signatures de Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang et Ismaïla Sarr. En revanche, les ventes tardent à se conclure.

Et pourtant, les indésirables sont nombreux à l’Olympique de Marseille de Pol Lirola à Jordan Amavi en passant par Konrad de la Fuente. En dehors des joueurs en fin de contrat ou en fin de prêt (Alexis Sanchez, Kolasinac, Nuno Tavaraes, Kaboré), seuls trois joueurs ont fait leurs valises : Milik, Elmaz et Payet. Autant dire que les caisses de l’OM ne se sont pas vraiment remplies avec ces trois transferts. Alors que dans le sens des arrivées, Pablo Longoria est hyperactif, il faudrait peut-être penser à boucler une ou deux grosses ventes pour garder un équilibre financier et sportif au sein du club.

𝑻𝒐𝒖𝒕 𝒇𝒆𝒖 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝒇𝒍𝒂𝒎𝒎𝒆, 𝑰𝒔𝒎𝒂𝒊𝒍𝒂 🔥🔵⚪️ pic.twitter.com/6BhnxJxASc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 25, 2023

Sur l’antenne de BFM Marseille, Romain Canuti a abondé dans ce sens. Pour le journaliste du Phocéen, un départ de Mattéo Guendouzi pour une trentaine de millions d’euros ferait par exemple le plus grand bien aux finances de l’OM. Sur le plan sportif, ce départ pourrait aisément être compensé par les joueurs qui garnissent l’effectif marseillais au milieu de terrain (Kondogbia, Ounahi, Veretout, Rongier, Gueye).

Un départ de Guendouzi pour équilibrer les comptes ?

« Il va falloir penser aussi aux départs car il y a beaucoup d’arrivées et c’est super. On imagine déjà une équipe avec Aubameyang, Ndiaye, Sarr et Harit en attaque par exemple. Une fois que l’on a dit ça, on doit néanmoins penser à l’équilibre de l’effectif et il faut vendre. Il faut penser dans un mercato à bien commencer mais surtout à bien le finir. Une belle vente permet d’être serein pour bondir sur une opportunité au mois d’août » estime le journaliste marseillais avant de conclure à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

« Des joueurs sont annoncés en Angleterre depuis un certain temps comme par exemple Mattéo Guendouzi… Il va peut-être falloir commencer à penser à son départ avec un transfert aux alentours de 30 millions d’euros, pas pour le plaisir de remplir les caisses mais pour avoir la capacité de pouvoir saisir les opportunités de la fin du mercato » estime Romain Canuti, nettement favorable à une vente de Mattéo Guendouzi d’ici la fin du mois d’août. Un temps courtisé par West Ham, le milieu de l’OM ne semble toutefois pas crouler sous les offres ces dernières semaines. Ce qui complique logiquement la tâche de Pablo Longoria pour dégraisser. Au rayon des possibles départs, le nom de Cengiz Ünder revient également avec insistance, le Turque ayant des pistes en Premier League.