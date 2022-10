OM : Longoria chauffe le PSG à la sauce QSI avant le Classique

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À quelques heures du classique de la Ligue 1 entre le PSG et l'OM, Pablo Longoria s'est exprimé sur cette rencontre qui fait la grandeur du championnat français et en a profité pour envoyer une petite pique au modèle économique de Paris.

Le PSG contre l'OM, c'est le classique de la Ligue 1. Depuis les années 1990 et l'initiative de Bernard Tapie de créer une rivalité entre la capitale et celui du sud de la France, cette rencontre a été érigée comme la plus prestigieuse de l'élite du football français. C'est le match le plus important de l'année, et ça, Pablo Longoria l'a très bien compris. « A chaque fois que je regardais des matchs de Ligue 1, je plaçais PSG-Marseille comme le match de référence du football français. Et, bien sûr, c'est l'un des plus grands matchs du football européen. Tout fan de football aime regarder des matchs de rivalité et de grandes équipes. C'est le jeu avec le plus de passion. Pour quelqu'un qui est proche de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose d'unique pour les supporters » a confié le dirigeant marseillais au média espagnol As, quelques heures avant le début de la rencontre au Parc des Princes.

Longoria pas tendre envers le PSG

Si l'Espagnol est convaincu de l'importance de ce match, il est néanmoins conscient de la différence entre les deux équipes, notamment sur un point de vue financier. Le PSG dispose du plus gros budget de la Ligue 1 et cette disparité économique ne plaît pas du tout au président de l'OM. « Le football doit se faire avec une rationalité économique. Je suis un grand partisan du modèle économique appliqué en Espagne. Je pense que c'est l'avenir de tous les championnats. Nous croyons au contrôle économique des championnats » a avoué l'ancien directeur sportif du FC Valence qui rêve de voir la fin des délires financiers du PSG et que les dépenses soient régulées comme dans le championnat espagnol. Longoria a lancé ce classique qui devrait faire comme souvent des étincelles.