Greenwood affole le mercato, l'OM pose les barbelés

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur offensif de l’OM depuis le début de la saison, Mason Greenwood est suivi par de nombreux clubs en Europe. Mais à Marseille, on ne souhaite pas vendre l’international anglais, ni cet hiver ni l’été prochain.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a réalisé un très gros coup sportif en s’attachant les services de Mason Greenwood, recruté pour 26 millions d’euros en provenance de Manchester United. Malgré quelques matchs ratés, notamment celui contre PSG, l’international anglais répond aux attentes avec déjà 10 buts et 2 passes décisives en Ligue 1. Un bilan qui fait du natif de Bradford le joueur offensif le plus impactant de l’OM. Il n’est donc pas surprenant que Mason Greenwood soit très courtisé, comme le révèle Rudy Galetti. Sur son compte X, le journaliste de Team Talk confirme que plusieurs clubs européens sont à l’affût dans le dossier du meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, et pourraient rapidement faire une offre pour tenter de le recruter.

Le PSG, le Barça et même le Real Madrid ont été associés à la star de l’OM ces dernières semaines mais pour Pablo Longoria et pour Medhi Benatia, il n’est pas question de se séparer de Mason Greenwood. La preuve, Rudy Galetti explique que l’Olympique de Marseille n’a même pas l’intention d’étudier les possibles offres à venir, que ce soit cet hiver ou même l’été prochain. « Le club phocéen considère Mason Greenwood comme un joueur clé pour le présent mais aussi pour le futur » indique le journaliste. La donne est donc claire en ce qui concerne l’ancienne pépite de Manchester United. A moins d’une offre totalement démesurée, Mason Greenwood ne bougera pas à court terme. Une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui a exercé un forcing intense tout au long de l’été pour convaincre le buteur anglais de rejoindre Marseille et qui souhaite bâtir sur le long terme avec le talentueux gaucher.