Grâce à l’OM, la Ligue 1 fait un carton au Panama

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En manque de popularité, la Ligue 1 voit sa cote augmenter au Panama. Le phénomène est lié à la présence du Panaméen Amir Murillo, très épanoui depuis sa signature à l’Olympique de Marseille à l’été 2023.

Finalement, l’Olympique de Marseille n’a pas à regretter cet échec. Le club phocéen n’a pas réussi à pousser Amir Murillo vers la sortie pendant le dernier mercato estival. Peut-être un mal pour un bien étant donné que le latéral droit donne satisfaction à l’entraîneur Roberto De Zerbi… mais aussi à la Ligue 1. En effet, l’international panaméen assure que sa propre image et celle du championnat français ont totalement changé dans son pays depuis son arrivée en août 2023.

« C’est frappant, vraiment, a constaté Amir Murillo dans un entretien accordé à La Provence. Quand j’étais à Anderlecht, j’étais un petit peu connu au Panama. Mais depuis que je suis passé à Marseille, c’est totalement différent. Avant on ne regardait que la Liga et la Premier League, là-bas, maintenant la Ligue 1 s’est fait une belle place grâce à l’OM. Je n’exagère pas, c’est énorme. 70% des Panaméens regardent le foot français maintenant, surtout Marseille. »

Son avenir incertain

Le Marseillais n’a donc pas changé d’avis, après la naissance de sa fille, sa signature à l’OM reste le deuxième plus beau jour de sa vie. « Clairement, a-t-il confirmé. Depuis que je suis arrivé, je fais en sorte de profiter chaque instant de Marseille, de l’équipe, de la ville. J’adore Marseille, son climat très agréable, toujours le soleil, être proche de la mer, les gens y sont très aimables, on a aussi le soutien d’un public très, très passionné. À chaque fois que j’enfile un maillot de l’OM, c’est ce sentiment qui me traverse. »

Reste à savoir si son aventure olympienne passera l’hiver. A écouter les dernières rumeurs, ce n’est pas certain. La direction marseillaise pourrait tenter de le vendre pour profiter de sa cote sur le marché des transferts, et pour libérer une place d’extra-communautaire dans l’effectif.