Gouiri à l’OM, un incroyable échange à l’étude

Le départ d’Elye Wahi à Francfort est bouclé et l’OM cherche maintenant à remplacer l’international français. Contre toute attente, le club phocéen s’est lancé sur la piste de l’attaquant rennais Amine Gouiri.

Roberto De Zerbi a annoncé la couleur ce vendredi en conférence de presse, le départ d’Elye Wahi devra être compensé lors du mercato hivernal. Des pistes ambitieuses ont été explorées par le club phocéen. Gimenez, Rashford, Tel ou encore Brobbey ont notamment été cités dans le viseur de l’OM mais pour différentes raisons, aucun de ces joueurs ne devrait poser ses valises à Marseille. Pablo Longoria et Medhi Benatia ne veulent pas faire n’importe quoi en plein mois de janvier et pourraient privilégier un prêt de six mois, avant d’investir massivement sur un avant-centre de classe internationale l’été prochain. Dans cette optique, une idée totalement inattendue fait son de chemin dans l'esprit des dirigeants de l’OM, celle menant à Amine Gouiri.

Selon les informations de L’Equipe, la piste de l’international algérien, son contrat avec Rennes jusqu’en juin 2027, est concrète. Et un échange a été évoqué entre les deux clubs puisque parallèlement, Jorge Sampaoli apprécie beaucoup Ismaël Koné, dont le départ de l’OM cet hiver a été acté par Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse. Marseille a donc proposé deux prêts distincts à l’état-major de Rennes pour que Gouiri vienne en Provence et que dans le même temps, Koné parte en Bretagne. Cette offre a été refusée par le Stade Rennais, mais les discussions vont se poursuivre pour que ces deux deals puissent aboutir. On ne sait pas encore sous quelle forme mais la piste Amine Gouiri est donc à prendre très au sérieux du côté de Marseille. Une vraie surprise quand on sait que l’ancien Niçois n’est pas un pur numéro neuf, au contraire d’Elye Wahi, transféré à Francfort pour 26 millions d’euros.