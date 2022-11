Gerson et Dieng, l’OM se ridiculise au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sans compétition européenne à jouer en deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille devra réduire son effectif. Des départs seront nécessaires en janvier. Mais la gestion de certains joueurs risquent de compliquer la tâche de la direction.

Après l’échec en Ligue des Champions, les conséquences ne seront pas seulement sportives pour l’Olympique de Marseille. Sur le plan financier aussi, cette élimination de toutes compétitions européennes aura un impact. Le président Pablo Longoria devra compenser ce manque à gagner en ajustant un effectif désormais trop fourni. Sans surprise, le milieu Gerson fait partie des candidats au départ, tout comme le capitaine Dimitri Payet. Mais pour le journaliste Mathieu Grégoire, la tâche s’annonce compliquée.

Est-on vraiment certain qu’un #Gerson ferait moins bien qu’un #Veretout si on les changeait poste pour poste ? 🤷‍♂️ #OM — Alexandre Jacquin (@AJac13) October 26, 2022

« L’élimination de toutes compétitions européennes va créer un vrai problème de gestion de ton effectif pour la seconde partie de saison, a prévenu le spécialiste sur le plateau de Football Club de Marseille. Quand tu as un match par semaine, tu fais quoi avec ces gros joueurs sur le banc pour continuer de les concerner ? (…) Sur le mercato, avant cette élimination, la réflexion des dirigeants était de retrouver des milieux offensifs qui correspondent au style de Tudor. Le seul qui correspond vraiment aujourd’hui c’est Harit. Au niveau départ, les joueurs ciblés étaient Payet, Gerson et Gueye. »

« Ça devient ridicule »

« Or je pense que Payet ne voudra pas bouger et Gueye, il y a l’histoire du TAS et un risque de suspension donc c’est difficile de le prendre pour un club, a expliqué le journaliste de L’Equipe. Celui qui aura des offres, au moins en prêt, c’est Gerson. (…) On dit que l’OM ne sait pas vendre mais la ça devient ridicule avec la gestion des cas Dieng et Gerson. Cet été on nous dit que Gerson est intransférable et cet hiver il est à la cave, et tu vas le "refourguer" pas cher ou en prêt, c'est irréelle. Pourquoi tu ne le vends pas en juin ? Le joueur aurait été d’accord et au moins tu rentrais dans tes frais. » En manque de temps de jeu, le Brésilien ne tiendra peut-être pas jusqu’à la fin de la saison.