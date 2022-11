Gerson de retour, coup de théâtre à l’OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Inutilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison, Gerson est clairement sur le départ de l’OM au mercato hivernal.

Taulier de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Gerson a passé la première partie de saison sur le banc avec Igor Tudor. Un déclassement aussi brutal qu’inattendu pour l’international brésilien, qui a exprimé auprès de sa direction un souhait très clair de quitter l’OM. Et à la surprise générale, c’est dans son ancien club de Flamengo que Gerson est attendu. Le numéro huit de l’Olympique de Marseille est déjà au Brésil, où il attend que le deal soit officiel pour enfiler de nouveau le maillot rouge et noir de Flamengo. Mais selon les informations de La Provence, le transfert n’est pas encore conclu et Gerson se retrouve pour l’instant dans une impasse. En effet, l’accord n’est pas total entre l’OM et Flamengo. Si la situation persiste, le club olympien réfléchirait même à faire revenir son joueur pour la reprise de l’entraînement le 28 novembre prochain.

Longoria ouvre la porte à un retour de Gerson

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

Un possible retour de Gerson qui a pris de l’épaisseur avec la blessure d’Amine Harit dans le même secteur de jeu. Interrogé ce mardi en conférence de presse au sujet d’un possible retour de Gerson à Marseille, le président olympien Pablo Longoria a confirmé que des négociations très avancées avec Flamengo étaient en cours mais que pour l’instant, il n’y avait pas le moindre accord entre les deux clubs. « On en est négociation avec Flamengo, mais il n'y a pas d'accord. Il est au Brésil avec notre accord. Un joueur dépend de l'entraîneur, et beaucoup de choses ont changé au club. S'il n'y a pas d'accord, Gerson sera réintégré à l'équipe » a prévenu Pablo Longoria, qui ne fera aucun cadeau et qui n’accordera pas de jours « off » à Gerson. Dans le cas où son transfert ne serait pas officiel le 28 novembre prochain, date de la reprise de l’entraînement de l’Olympique de Marseille, le Brésilien sera attendu comme tous les autres joueurs au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Comme indiqué par ailleurs, Pablo Longoria a par ailleurs fait savoir qu’en cas de départ de Gerson, cumulé à la blessure d’Amine Harit, un joueur serait recruté au poste de milieu offensif durant le mercato d’hiver.