Gallardo refuse l'OM, la raison de la gifle est dévoilée

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il était tout proche de signer à l'Olympique de Marseille, Marcelo Gallardo ne va finalement pas s'engager avec le club de la cité phocéenne. Un journaliste a révélé les raisons de ce refus du technicien argentin.

L'OM pensait avoir enfin trouvé son futur entraîneur. Depuis le départ d'Igor Tudor, Marseille cherche tant bien que mal à dénicher la perle rare. Plusieurs noms ont été associés à Marseille mais c'est bien celui de Marcelo Gallardo qui était le plus concret. Si tous les insiders du marché des transferts s'accordaient à dire que l'ancien coach de River Plate allait signer à l'OM, un revirement de situation a tout fait basculer. Journaliste pour France Football, Florent Torchut a dévoilé les raisons du refus de Gallardo de poser ses valises à l'OM. « Il n'était pas pleinement convaincu par le projet et il avait besoin de plus de temps. Il semblait séduit et s'est ravisé » a précisé le journaliste sur son compte Twitter. Un contre temps inattendu car Florent Torchut faisait partie de ceux qui ont annoncé l'arrivée l'ancien joueur de Monaco à Marseille, puisque tout semblait bouclé et que l'Argentin avait répondu favorablement à l'offre olympienne sur le principe.

Le projet de l'OM pas assez emballant pour Gallardo

#Gallardo a finalement refusé la proposition de l'Olympique de Marseille. "Il n'était pas pleinement convaincu par le projet & il avait besoin de + de temps", explique-t-on dans son entourage.



Mea culpa pour avoir annoncé qu'il allait signer... Il semblait séduit et s'est ravisé — Florent Torchut (@FlorentTorchut) June 17, 2023

L'ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco s'est donc ravisé au dernier moment. Un véritable coup de massue pour les supporters marseillais. Trois fois vainqueur de la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des Champions en Amérique, Marcelo Gallardo n'est donc plus une piste sérieuse pour entraîner l'OM. Visiblement, le projet phocéen n'a pas été assez convaincant pour l'ancien milieu de terrain. Cela représente tout de même une jolie claque, et montre le chemin qu'il reste à faire pour permettre à Pablo Longoria d'attirer des entraineurs de premier plan. Marseille n'abandonne toutefois pas son objectif de trouver un nouveau coach. Désormais, les deux entraîneurs les plus proches de rejoindre l'OM sont Paulo Fonseca, actuel tacticien du LOSC et l'ancien entraîneur de Villarreal, Valence ou Bilbao, Marcelino. Tandis que le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes en France, l'OM va sérieusement s'activer pour boucler l'arrivée de son futur entraîneur afin de préparer au mieux la saison prochaine. Ce serait vraisemblablement sans Marcelo Gallardo.