Gallardo arrive en Europe, l’OM et le PSG au rendez-vous ‍!

En quête d’un entraîneur pour remplacer Igor Tudor et Christophe Galtier, l’OM et le PSG surveillent la situation de Marcelo Gallardo.

Après huit ans à la tête de River Plate, où il a tout gagné, Marcelo Gallardo veut tenter sa chance en Europe. L’entraîneur argentin a la cote et ces derniers jours, il est notamment annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui cherche activement un successeur à Igor Tudor. A l’instar de Christophe Galtier, Marcelino ou encore Vincenzo Italiano, le technicien argentin figure dans la short-list de l’OM… mais pas seulement.

Gallardo plus proche de l'OM que du PSG ?

Marcelo Gallardo est également apprécié par le Paris Saint-Germain, bien qu’il ne soit pas le favori pour prendre la succession de Christophe Galtier puisque Julian Nagelsmann est déjà à Paris afin de négocier avec l’état-major du club parisien. A en croire les informations de Florent Torchut, journaliste pour L’Equipe, les choses vont s’accélérer dans les jours à venir en ce qui concerne Marcelo Gallardo puisque l’ex-entraîneur de River Plate est attendu en Europe afin de discuter avec ses courtisans et rapidement être fixé quant à son avenir.

« Marcelo Gallardo devrait se rendre en Europe dans les prochains jours. Après 6 mois sabbatiques le "Muñeco" a envie d'entraîner et cherche un projet ambitieux. Marseille est un candidat crédible. Privé de coupe d'Europe, Monaco l'est moins. Au PSG, c'est une option parmi d'autres » indique le journaliste. Du côté des insiders de la #TeamOM, on s’avance un peu plus. Le compte @lepetitom affirmant que des négociations sont en cours entre l’OM et Marcelo Gallardo sur la base d’un contrat d’une année plus une seconde année en option.

Des négociations avancées entre Gallardo et Longoria ?

Le staff de l’entraîneur argentin à Marseille serait actuellement au cœur des discussions et pourrait comprendre six personnes et une annonce serait possible en début de semaine prochaine. Pablo Longoria mène bien sûr les discussions en compagnie de son bras droit Javier Ribalta. Pour les supporters olympiens, cette piste a de quoi séduire. Bien plus que celle menant à Christophe Galtier, évoquée par La Provence mercredi soir et qui ne fait absolument pas l’unanimité dans le microcosme olympien.