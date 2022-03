Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet l'a bien compris, ses chances de retrouver un jour l'équipe de France sont faibles compte tenu de la concurrence. Mais le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille veut y croire.

Dimitri Payet a connu bien du plaisir sous le maillot tricolore, on se souvient notamment de son but libérateur lors du match d’ouverture de l’Euro 2016 contre la Roumanie au Stade de France, mais le temps a fait son œuvre, et la carrière internationale du meneur de jeu de l’Olympique de Marseille s’est stoppée en octobre 2018 après avoir joué 23 minutes contre la Finlande. Une année durant laquelle Payet, plombé par les blessures, a vu ses coéquipiers internationaux rafler la Coupe du Monde. Les années passent et forcément les possibilités pour le joueur de l’OM de revenir chez les Bleus. Didier Deschamps ne l’a d’ailleurs pas caché lorsqu’il a directement été interrogé sur ce sujet en novembre dernier. « Dimitri a eu une belle période avec nous même si cela ne s'est pas conclu par un titre de champion d'Europe en 2016. Or chaque joueur qui a eu un rôle important en tant que titulaire et cadre pendant plusieurs années aura toujours une grosse frustration voir plus s'il a un rôle moindre aujourd'hui. Pour moi et même s'ils peuvent la cacher par moment, c'est difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné », avait confié, sur Téléfoot, le sélectionneur national.

Payet rêve des Bleus, mais ne se prend pas la tête

Agé de 35 ans, Dimitri Payet est donc bien conscient que le train de l’équipe de France est désormais parti sans lui, mais il veut tout de même croire que rien ne lui est interdit s’il continue de briller sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Car le joueur Réunionnais ne masque pas son amour des Bleus. « Si à 35 ans, on peut encore croire à l'équipe de France ? À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l'a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus (...) Quel joueur français offensif peut prétendre vouloir être titulaire quand vous avez Benzema, Mbappé et Griezmann devant ? Il faut être fou. Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! (Il rit.) Ce serait couillu de dire « j'arrive et je joue ! » Être dans les 23, c'est déjà exceptionnel, le vivier offensif est incroyable », explique, dans L’Equipe Magazine, un Dimitri Payet qui rêve donc de l’équipe de France, mais sans en faire une obsession.