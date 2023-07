Fin du suspense, Alexis Sanchez abandonne l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les chances de voir Alexis Sanchez prolonger son contrat à l'OM étaient déjà tenues. Elles sont désormais inexistantes avec des révélations sur le fait qu'il ne croit pas Marseille capable de briller au niveau européen.

Totalement silencieux pendant sa pause estivale, Alexis Sanchez est désormais au Chili où il se repose après une très belle saison avec le club provençal. Une saison tellement convaincante que Pablo Longoria n’a pas hésité à lui faire une offre améliorée au niveau du salaire pour qu’il continue encore un an à être le guide offensif de l’OM. Pas suffisant de toute évidence, sans que l’on sache si le problème était financier ou sportif. Visiblement, ce serait sur ce dernier point que le Chilien a de gros doutes selon Le Quotidien du Sport. Pour le journal sportif, l’absence de réponse de l’ancien trublion du FC Barcelone aux propositions de l’OM démontre qu’il n’a aucune intention de rester en Provence. Et l’explication donnée est limpide, Alexis Sanchez estime tout simplement que le club provençal n’est pas suffisamment armé pour disputer la Ligue des Champions, ou même y faire bonne figure.

Alexis Sanchez ne croit plus en l'OM

L’élimination lors de la phase de poule la saison dernière n’a pas été digérée, surtout que son ancien club de l’Inter Milan est allé jusqu’en finale. L’incapacité de l’OM à passer la phase de poule depuis des années lui joue donc des tours dans ce dossier, même si la saison passée, cela ne s’est pas joué à grand chose. En tout cas, Pablo Longoria a compris le message puisqu’il ne cherche désormais plus vraiment à convaincre le Sud-Américain. Le président marseillais est parti sur d’autres pistes, peut-être pas aussi fortes ou expérimentés, mais les supporters semblent aussi avoir compris le message en filigrane et être passés à autre chose. La perspective de faire signer Iliman Ndiaye, voire Pierre-Emerick Aubameyang, tant à rappeler que la nature à horreur du vide, et que personne n’est irremplaçable. Surtout en période de mercato.