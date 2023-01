Eric Bailly, le gros flou du mercato estival à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté avec option d’achat par Manchester United l’été dernier, Eric Bailly est l’un des gros mystères de la saison de l’OM.

Excellent à chaque fois qu’il est titulaire, Eric Bailly a cependant raté un paquet de matchs depuis le début de la saison. Entre ses pépins physiques et son actuel suspension en raison d’un geste très dangereux en Coupe de France, l’international ivoirien de 26 ans ne cumule que 12 matchs avec l'Olympique de Marseille toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Dès lors, il sera compliqué pour Igor Tudor et Pablo Longoria de prendre la bonne décision lors du prochain mercato estival. A en croire la presse espagnole, plusieurs clubs de Liga ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour récupérer Eric Bailly, qui avait brillé il y a quelques années à Villarreal. Mais selon le site Foot Marseille, ce sont bien les dirigeants de l’OM qui ont la priorité dans ce dossier.

Bailly à l'OM, stop ou encore l'été prochain ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

En effet, le média confirme que l’Olympique de Marseille dispose d’une option d’achat prioritaire à la fin de la saison pour recruter Eric Bailly en provenance de Manchester United. Le site pro-OM affirme en revanche que pour l’heure, aucune décision n’a été prise. L’option d’achat de Bailly serait devenue automatique si l’Ivoirien avait disputé la moitié des matchs de l’OM, mais ce ne sera sans doute pas le cas à la fin de la saison. Pablo Longoria aura donc le luxe de faire son choix et pour l’heure, la question n’est pas tranchée au sein de l’état-major de l’Olympique de Marseille. Eric Bailly, qui a déjà purgé deux matchs de suspension (contre Troyes et Lorient) après son attentat en Coupe de France face à Hyères, connaitra jeudi sa sanction. Il pourrait écoper de quatre à six matchs de suspension, ce qui va obliger Igor Tudor à faire sans lui pour quelques semaines encore. Heureusement en son absence, Chancel Mbemba, Samuel Gigot mais aussi Sead Kolasinac et Leonardo Balerdi se montrent très solides. Ce qui prouve que l’OM peut faire sans Bailly, un indice pour le prochain mercato estival ?