Eric Bailly dépêche-toi ! L'OM a trouvé ton remplaçant en Italie

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM n'est pas encore pleinement rassasié sur le marché des transferts. Le club phocéen cherche un autre défenseur central pour compléter son effectif. Eric Bailly est visé mais, en cas d'échec dans le dossier, l'OM se tournera vers la Lazio et Francesco Acerbi.

Sept points en trois matches, l'OM réalise un solide début de saison. Certains pourraient presque penser à un début de saison parfait si défensivement le club phocéen ne montrait pas quelques fragilités. En trois rencontres, l'OM a toujours encaissé un but se donnant quelques sueurs froides de temps à autre. Le niveau défensif peut et doit encore être amélioré alors que le début de la ligue des champions approche à grands pas. Pablo Longoria le sait et s'active déjà à boucler l'arrivée d'un nouveau défenseur central après Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré.

Francesco Acerbi, le plan B assuré de l'OM

Eric Bailly est clairement la piste prioritaire du président marseillais. Toutefois, si la venue du défenseur ivoirien ne se fait pas, l'Espagnol a plus d'un tour dans son sac. Son plan B vient d'Italie et de la Lazio Rome, il s'agit de Francesco Acerbi. L'international italien, âgé de 34 ans, a vu son entourage être sondé récemment par le club marseillais comme le rapporte l'Equipe.

🚨 OM are thinking of Francesco #Acerbi in order to strengthen their defensive sector.



💡 The French club have already approached the player's entourage. #Inter also are in talks with the Italian defender.



📰 @lequipe pic.twitter.com/RbWFvKrTh2 — ENJOY INTER TRANSFERS 🔁 (@EnjoyInter) August 20, 2022

Son profil expérimenté plaît à la direction phocéenne et le transfert apparaît largement faisable. Acerbi est prêt à quitter son club pour commencer une nouvelle aventure ailleurs et la Lazio ne lui mettra pas de bâtons dans les roues. Acerbi avait pris part à 30 rencontres de Serie A la saison passée mais, cette saison, il n'a pas débuté le moindre match et se voit menacé par la concurrence de Romagnoli récemment arrivé au club. Il représente donc une bonne affaire même si l'OM ne devra pas traîner car l'Inter est aussi sur les rangs, rêvant d'un prêt pour un joueur aux 25 sélections avec la Squadra Azzura.