Emiliano Martinez à l’OM, les Bad Boys de Marseille c’est hors de question

Une improbable rumeur a parcouru Marseille ces dernières heures. L'OM cherche un gardien et Pablo Longoria étudierait la possibilité de faire signer Emiliano Martinez.

L’Olympique de Marseille va forcément défrayer la chronique en recrutant Mason Greenwood, qui a été poursuivi en Angleterre pour de la maltraitance et des violences sexuelles envers sa petite amie de l’époque à Manchester, avant de se réconcilier avec elle et de voir les charges être abandonnées. Après une longue pause, l’ailier anglais s’est relancé à Getafe, et il arrive désormais à l’OM avec l’intention de surtout faire parler son football à défaut de son passé sulfureux. L’accueil pourrait être houleux dans certains stades de France, même si les joueurs marseillais n’ont pas besoin d’avoir un tel passif pour se faire huer en déplacement.

Mais ce n’est probablement rien comparé à ce qui pourrait arriver si Pablo Longoria allait au bout d’une piste assez étonnante. En effet, sur les réseaux sociaux, quelques comptes marseillais ont évoqué l’intérêt de l’OM pour Emiliano Martinez, le gardien d’Aston Villa et de la sélection d’Argentine avec qui il a remporté la Coupe du monde et la Copa America. Une simple rumeur qui n’aurait pas été suivie d’autre chose qu’une prise d’intérêt, sachant que le club marseillais a du mal à se trouver un gardien pour succéder à Pau Lopez. Pablo Longoria ne s’interdit donc rien, mais il y a tout de même des limites et cette piste ne devrait pas aller plus loin.

Unanimité contre lui pour Martinez

Rien que le nom d’Emiliano Martinez, qui a chambré toute l’équipe de France pendant des semaines après le titre mondial, et a été accueilli très froidement à Lille en Coupe d’Europe au printemps dernier, fait hérisser le poil des supporters marseillais. « Haha, la blague, il ne passe pas la douane », « le mec va mettre le bordel, il est d’une arrogance », « jamais de la vie », « Pablo déconne pas, c’est pas possible qu’il vienne », « c’est une vraie plaie ce type », « lui, j’en veux pas » et tout un florilège de commentaires de ce type pour bien faire comprendre que, même si l’OM déchaine les passions dans la cité provençale, il y a des limites au niveau du recrutement à ne pas franchir. Et ce n'est pas la dernière polémique dans laquelle Martinez et les Argentins ont repris un chant ouvertement raciste après les récentes célébrations de la victoire en Copa America, qui vont plaider sa cause à Marseille.