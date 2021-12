EL : Milik offre un ticket pour la Conférence League à l’OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

6e journée de l’Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Lokomotiv Moscou : 1-0.

But : Milik (35e) pour l’OM.

Expulsion : Rongier (81e) pour l'OM.

Pour sa dernière sortie européenne de l’année 2021, l’Olympique de Marseille a dominé le Lokomotiv Moscou (1-0) pour composter son billet pour l’Europa Conférence League.

Éliminé de la C3 après sa dernière défaite à Galatasaray en novembre, le club phocéen voulait sauver son honneur européen en récupérant un ticket pour la Conférence League. Ce qui était chose faite grâce à Milik, qui ouvrait la marque en première période en catapultant de la tête un corner d’Under (1-0 à la 35e). Un but qui suffisait au bonheur des Marseillais, réduits à dix en fin de match après l’expulsion de Rongier (81e).

Avec ce premier succès en Coupe d’Europe cette saison, l’OM valide bel et bien sa troisième place dans ce Groupe E, derrière Galatasaray et la Lazio Rome. Par conséquent, l’équipe de Jorge Sampaoli jouera les seizièmes de finale de l’ECL en début d’année prochaine. Avec cette qualification, Marseille tient également son rang au sein du football français, qui aura encore ses six représentants en phase finale : le PSG et le LOSC en Ligue des Champions, l’OL et Monaco en Europa League, mais aussi l’OM et Rennes en Conférence League.