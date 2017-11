EL : L'OM est encore en vie, et c'est un miracle !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Dans un match compliqué face à Konyaspor, l'Olympique de Marseille s'est difficilement sorti du piège en arrachant le point du nul en toute fin de match (1-1). Un moindre mal en vue d'une qualification.

Trois semaines après sa terrible défaite à Guimares, le club phocéen devait impérativement faire un résultat à Konyaspor pour se rapprocher clairement de la qualification. Mais au terme d'une triste première mi-temps, marquée par de timides occasions de Thauvin (36e) et de Luiz Gustavo (43e), les Marseillais rentraient bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).

Après la pause, l'OM montait peu à peu en puissance jusqu'à l'heure de jeu, avec Ocampos (60e) puis Thauvin (61e), mais sans réussite... Et c'est Konyaspor qui ouvrait la marque ! Sur un penalty concédé par Amavi, expulsé très sévèrement pour avoir fait une poussette de l'épaule dans la surface (80e), Skubic donnait l'avantage aux Turcs (1-0 à la 82e). Mais les Marseillais n'avaient pas dit leur dernier mot... et ils arrachaient finalement l'égalisation à la toute dernière minute de jeu grâce à un but contre de camp de Moke inscrit après un centre de Njie (1-1 à la 90+5e).

Avec ce nul (1-1), l'OM reste deuxième du Groupe I avec sept points, soit deux unités devant son adversaire du soir. Marseille jouera donc une qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League face à Salzbourg, et a besoin d'un simple nul face aux Autrichiens, déjà qualifiés, pour être certain de passer.