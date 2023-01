Coup de théâtre dans le dossier Ilic, l'OM attaquée !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Ivan Ilic n’est toujours pas bouclé à 100 % pour l’OM, qui s’expose à la concurrence de Torino dans ce dossier. Le club italien ne cesse de revoir son offre à la hausse.

En marge des négociations avec Lorient pour Bamba Dieng et Terem Moffi, l’Olympique de Marseille est très actif dans un autre dossier lors de ce mercato hivernal. Celui-ci mène à Ivan Ilic, milieu de terrain du Hellas Vérone, que l’OM est tout proche de recruter et de laisser en prêt en Italie afin de le récupérer l’été prochain. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, tout est bouclé entre Vérone et Marseille, qui va débourser 18 millions d’euros bonus compris pour s’offrir l’international serbe, d’ores et déjà d’accord pour rejoindre Marseille. Mais en Italie, les sons de cloche diffèrent d’une source à l’autre et selon Sky Sports, tout n’est pas définitivement joué dans ce dossier, où le Torino est un féroce concurrent de l’Olympique de Marseille. Le club de Turin, qui rêve de doubler Marseille et de s’offrir Ilic, n’a pas (encore) dit son dernier mot.

Ivan Ilic hésite toujours entre l'OM et le Torino

Une information confirmée ce jeudi par Stampa, qui affirme que le Torino a revu son offre à la hausse pour s’attacher les services d’Ivan Ilic. La première proposition du club turinois s’élevait à 13 millions d’euros et avait été rejetée par le Hellas Vérone. Mais à en croire le média italien, le Torino a augmenté sa proposition à hauteur de 15 millions d’euros bonus compris et se rapproche dangereusement de l’offre marseillaise, qui s’élève de son côté à 15 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus facilement atteignables, notamment en cas de qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. La Stampa fait trembler Marseille en allant plus loin et en indiquant que de son côté, Ivan Ilic « hésite toujours » entre le club phocéen et le Torino, où il resterait dans un confort familial en Italie et où il serait surtout assuré d’avoir du temps de jeu, ce qui n’est pas le cas à Marseille avec la concurrence à son poste de Veretout, Guendouzi ou encore Rongier. Reste maintenant à voir comment la suite de ce dossier va évoluer mais nul doute que pour Pablo Longoria, il est prioritaire de s’assurer le recrutement d’Ilic à l’horizon 2023-2024.