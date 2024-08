Eddie Nketiah, l'OM reçoit deux terribles nouvelles

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est toujours en course pour recruter sa cible principale en attaque, Eddie Nketiah. Mais dans ce dossier qui traîne en longueur, les obstacles sont de plus en plus nombreux pour le club phocéen.

Eddie Nketiah sera-t-il le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille ? Le feuilleton traîne en longueur, et ce n’est jamais vraiment bon signe. Il faut dire que malgré les bonnes relations entre les deux clubs, Arsenal est intransigeant dans les négociations. En dépit de son statut de remplaçant, Eddie Nketiah a une certaine valeur marchande et les Gunners n’ont pas l’intention de le brader. Ces derniers jours, le club phocéen a soumis une offre estimée à 20 millions d’euros pour recruter le buteur anglais de 25 ans. Une proposition insuffisante aux yeux des dirigeants londoniens, qui attendent beaucoup plus pour lâcher leur attaquant.

Nketiah à l'OM, Arsenal compte faire pleurer Longoria https://t.co/z1hoRSSRz8 — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2024

D’après les informations du site Hitc, Arsenal a un objectif en tête dans le dossier Eddie Nketiah, à savoir récupérer une somme similaire à celle rapportée par la vente de Folarin Balogun à l’AS Monaco il y a un an. En août dernier, les Gunners ont vendu l’ancien Rémois à Monaco pour 40 à 45 millions d’euros bonus inclus. L’OM sait donc à quoi s’en tenir pour Eddie Nketiah et même si Pablo Longoria souhaite faire baisser ce tarif, le président espagnol de l’Olympique de Marseille aura du mal à soudoyer l’état-major d’Arsenal. Une négociation sera d’autant plus difficile pour le club phocéen qu’il n’est pas le seul à s’être positionné sur le dossier Eddie Nketiah.

Concurrence en Premier League pour Nketiah

Et pour cause, le média britannique nous apprend que deux clubs de Premier League dont l’identité n’a pas filtré sont également sur les rangs pour recruter le n°14 du club londonien. Autant dire que Marseille n’a plus vraiment de marge pour négocier le prix de Nketiah à la baisse. Pablo Longoria va devoir se montrer très convaincant pour rafler la mise à un prix correct. Dans ce dossier, le patron de l’OM a finalement un seul atout dans sa manche, la volonté du joueur de rejoindre Roberto De Zerbi à Marseille. Un élément non négligeable, d’autant que l’attaquant anglais a déjà trouvé un accord contractuel avec l’Olympique de Marseille, comme cela a été annoncé par Fabrizio Romano puis confirmé par L’Equipe.