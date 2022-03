ECL : L'OM valide son ticket pour les quarts de finale !

Dans : OM.

Par Alexis Rose

8e de finale retour de l’Europa Conférence League :

Parc Saint-Jacques.

FC Bâle - Olympique de Marseille : 1-2 (1-2 à l'aller).

Buts : Dan Ndoye (63e) pour Bâle ; Under (74e) et Rongier (90e+3) pour l’OM.

Dans un match assez fou, l’Olympique de Marseille a assuré l’essentiel sur la pelouse du FC Bâle en huitièmes de finale de l'Europa Conférence League (2-1).

Une semaine après sa belle victoire 2-1 au Vélodrome, l’OM voulait vite se mettre à l'abri. Sauf qu’en début de match, Mandanda devait s’employer pour sauver les siens (15e, 20e), avant que Bakambu (26e) ne sonne le réveil marseillais. Quelques minutes plus tard, Marseille disposait même d’un penalty pour une faute de Burger en tant que dernier défenseur sur Harit (33e), mais le milieu marocain se ratait et ne se faisait donc pas justice lui-même à cause d'un bel arrêt de Lindner (35e).

Au retour des vestiaires, l’OM poussait avec Lirola (54e) et Bakambu (61e), mais c’est finalement Bâle qui ouvrait la marque. Sur un centre d’Esposito, Dan Ndoye surgissait au second poteau devant Luan Peres pour tromper Mandanda (1-0 à la 63e). Un but qui remettait les compteurs à zéro et qui redonnait de l'espoir à Bâle, mais Marseille ne tremblait finalement pas trop longtemps, vu qu’Under égalisait d’une belle volée du gauche après un centre de Gerson côté gauche (1-1 à la 74e). Dans le temps additionnel, Rongier tuait définitivement le suspense (1-2 à la 93e) et offrait une qualification aux Phocéens, qui l’emportent 4-2 sur l'ensemble des deux matchs.

L’OM représentera donc le football français en quarts de finale de cette nouvelle Coupe d’Europe, vu que dans le même temps, Rennes a été éliminé par Leicester. En tout cas, avec cette nouvelle victoire en Europa Conférence League, l’OM fait le plein de confiance avant son gros match de L1 face à Nice dimanche prochain au Vélodrome.