Droit au titre, l’OM fait tomber un record en or

Par Corentin Facy

Malgré la belle opposition de Toulouse, l’OM a tenu la cadence du PSG en venant à bout des Violets dimanche soir (2-3).

Après les victoires du PSG mais aussi de Monaco, de Lens et de Rennes, les joueurs de l’Olympique de Marseille n’avaient pas d’autre choix que de gagner à Toulouse, dimanche en clôture de la 24e journée, afin de ne pas réaliser la mauvaise opération de la journée. Malmené en première mi-temps, l’OM a parfois tangué mais a une nouvelle fois fait preuve d’une force de caractère à toute épreuve en renversant le TFC et en s’imposant 3-2 à l’extérieur grâce à des buts de Mbemba, Ünder et Tavares. Une victoire capitale pour l’Olympique de Marseille à une semaine du Classique face au PSG dans un Vélodrome incandescent. Avec seulement cinq points de retard sur le champion de France, le club phocéen peut croire plus que jamais en ses chances de titre.

L'OM fait tomber un record historique

Il faut dire que la saison exceptionnelle réalisée par l’équipe d’Igor Tudor laisse ouverte la porte de tous les espoirs. La preuve, avec 52 points après 24 journées de Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille vient de signer le record de points dans son histoire à ce stade de la compétition. Une véritable prouesse réalisée par les coéquipiers d’Alexis Sanchez qui, malgré ce rythme de champion, ne sont -que- deuxièmes avec seulement deux points d’avance sur Monaco. Car il faut dire qu’en parallèle, le PSG et l’ASM ont également un rythme de folie, supérieur à deux points de moyenne par match. La course au titre sera plus haletante que jamais durant les 14 dernières journées et ce n’est pas Chancel Mbemba qui va dire le contraire car après la victoire marseillaise à Toulouse, le Congolais a reconnu pour la première fois que l’OM visait le titre.

Le titre, un objectif désormais assumé à l'OM

« Le feu dimanche prochain (face au PSG) ? Obligé. C'est dommage que je ne joue pas (il est suspendu, ndlr), mais je crois en tous mes gars. On va mouiller le maillot. On joue à la maison, c'est très important pour nous. Ça va être le feu. On sait que ce ne sera pas facile, mais on joue chez nous, on est obligés. Comme en Coupe de France (2-1), on s'est donné à fond. Et oui, c'est le Classique. Est-ce qu'on pense au titre ? Bien sûr. Mais c'est match après match. On parle à la fin » a avoué Chancel Mbemba, qui officialise pour la première fois les ambitions de titre de l’Olympique de Marseille. Pour matérialiser cette ambition, l’OM devra faire tomber le PSG pour la deuxième fois en trois semaines au Vélodrome. Cette fois en revanche, Kylian Mbappé sera bien présent du côté du Paris Saint-Germain, ce qui risque de modifier légèrement le plan de jeu d’Igor Tudor pour affronter le club de la capitale.