Dimitri Payet annonce son départ de l’OM

Poussé dehors par l'OM, Dimitri Payet a fini par accepter contre son gré de s'en aller malgré son année de contrat restante. Le Réunionnais tire un trait sur sa carrière marseillaise.

Coup de tonnerre dans le ciel marseillais. Revenu au club en 2017 après un premier passage réussi, Dimitri Payet avait encore une année de contrat et était considéré comme « Marseillais à vie ». Mais devant la volonté de sa direction de le pousser dehors, le numéro 10 de l’OM a décidé de prendre les devants et a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu’il quittait avec effet immédiat le club phocéen. C'est Pablo Longoria qui a annoncé la nouvelle, avant de laisser la parole à son ex-joueur désormais.

« Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Cela a été beaucoup de semaines de discussions. On décidé de séparer nos chemins. C'est une décision difficile à prendre comme club, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club », a fait savoir Pablo Longoria, qui s’est ensuite directement adressé à Dimitri Payet, au bord des larmes.

Dimitri Payet en larmes

« Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. Tu as donné beaucoup de plaisir à nos supporters et gagner le respect du monde du football. Les portes du club sont grandes ouvertes. Je tiens à te souhaiter le meilleur pour cette étape dans ta carrière. L'OM, c'est chez toi, c'est ta maison », a lancé le président de l’OM, qui a par la suite laissé la parole au footballeur, très ému. « J'aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu... Ça va être dur... J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement. Ce n'est pas simple à digérer. Je dois accepter cette décision du club même si c'est dur », a livré le meneur de jeu, qui a bien compris qu’il n’aurait pas sa place à l’OM cette saison, et a du se résoudre à accepter ou à prendre cette décision difficile de tourner la page de Marseille.