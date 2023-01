Dieng boycotte l'OM, l'énorme bras de fer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Bamba Dieng est toujours sur le feu à l’OM, alors que le mercato hivernal ferme ses portes dans cinq jours.

A la recherche d’un avant-centre lors de ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Terem Moffi. Un accord avait été trouvé entre Lorient et le club phocéen pour le transfert du buteur nigérian, mais ce dernier a refusé de rejoindre l’OM, privilégiant Nice… avec qui Lorient n’a pas d’accord. En parallèle, Pablo Longoria et Loïc Féry s’étaient entendus sur le transfert de Bamba Dieng en Bretagne, mais dans l’esprit de l’état-major marseillais, le départ du Sénégalais était conditionné à l’arrivée à Marseille de Terem Moffi. Le Nigérian ayant fait faux bond à l’OM, Bamba Dieng a été prié de rentrer sur la Cannebière. Or pour le moment, le champion d’Afrique 2021 se trouve toujours à Lorient, refusant de revenir dans le Sud. Et son entourage tente de forcer le destin puisque selon les informations de La Provence, les agents de Bamba Dieng sont très confiants quant à la finalisation du deal entre Lorient et l’OM et assurent en privé qu’un accord n’est plus si lointain entre les deux clubs.

Dieng à Lorient, son entourage fait le forcing

De son côté, L’Equipe assure que le FC Lorient œuvre depuis plusieurs heures dans l’espoir de faire baisser le prix de Bamba Dieng. Car malgré le transfert avorté de Terem Moffi, l’Olympique de Marseille désormais est ouvert à un départ de son attaquant… mais pas à n’importe quel prix. Pablo Longoria ne veut pas entendre parler d’un transfert inférieur à 10 millions d’euros. Or, les Merlus tentent de baisser le prix à 5 millions d’euros, mettant en avant un problème détecté lors de la visite médicale. Il est exact que Bamba Dieng a une vis dans l’un de ses genoux, mais cela ne le handicape pas et surtout, Pablo Longoria n’a jamais caché cette spécificité aux dirigeants de Lorient en leur fournissant dès le début des négociations tous les documents médicaux à ce sujet. Autant dire que pour Marseille comme pour Lorient ainsi que pour Nice, qui espère toujours rafler la mise avec Terem Moffi, ce dossier à plusieurs bandes est loin d’être terminé et pourrait bien nous réserver encore des surprises. Il est en tout cas presque acté que Bamba Dieng ne sera pas retenu dans le groupe olympien pour la réception de Monaco, ce samedi à l’Orange Vélodrome.