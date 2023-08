Deux pistes énormes, l'OM veut du lourd en attaque ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a officialisé dimanche la vente de Cengiz Ünder à Fenerbahçe pour 15 millions d’euros. Un transfert qui va permettre à Marseille de continuer son mercato, sur pause depuis deux semaines.

Après avoir démarré le mercato en fanfare avec les signatures rapides de Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr et Ndiaye, l’Olympique de Marseille est actuellement dans une phase d’attente. Pablo Longoria attendait de ficeler une ou deux ventes avant d’attaquer la dernière partie de son mercato. Dimanche, le club phocéen a officialisé le départ de Cengiz Ünder vers Fenerbahçe pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros.

La rumeur Luis Sinisterra à l'OM fait le buzz

Une belle vente qui va permettre au président olympien de passer la seconde pour boucler ses derniers renforts de l’été. Officiellement, le club cherche encore un ailier gauche et un latéral. Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, une rumeur assez sexy voit le jour puisqu’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Luis Sinisterra est évoqué. L’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a rejoint Leeds pour 25 millions d’euros il y a un an et pourrait quitter l’ancien club de Marcelo Bielsa, qui évolue maintenant en D2 anglaise, en cas d’offre dans les prochains jours.

Auteur d’une saison correcte en 2022-2023 avec 5 buts en 19 matchs de Premier League, l’international colombien avait surtout étalé toutes ses qualités en Eredivisie il y a deux ans, faisant notamment très mal à l’OM en demi-finale de Conférence League. D’après le compte insider @LaMinuteOM, il est clair que le départ de Cengiz Ünder va permettre à l’OM d’avancer très rapidement sur le recrutement d’un ailier gauche pour le remplacer, mais les spécialistes du mercato olympien indiquent que contrairement aux informations parues sur les réseaux sociaux, Luis Sinisterra n’aurait pas été proposé à l’OM.

La piste Wilson Isidor toujours bouillante

Autre insider fiable du mercato estival olympien cet été, Marwan Belckacem se veut lui plus prudent. « Aucune info concernant Sinisterra de mon côté, et quand je dis aucune, ça ne veut pas dire que c'est fake. C'est juste que moi, je ne suis pas au courant et je ne sais pas tout de ce qu'il se passe » indique Marwan Belckacem, lequel précise par ailleurs que les négociations sont très avancées entre l’OM et le Lokomotiv Moscou pour le transfert de Wilson Isidor. Le jeune attaquant français de 22 ans est une cible privilégiée du club phocéen depuis plusieurs jours et il pourrait être le successeur de Cengiz Ünder à l’OM… plutôt que Luis Sinisterra. Sauf si les deux dossiers sont distincts, ce qui est également possible puisque Marseille prévoit de vendre Ruslan Malinovskyi dans les jours à venir.