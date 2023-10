Deux nouvelles pistes dévoilées pour renforcer l'OM

Dans : OM.

Afin de remplacer Javier Ribalta, l'Olympique de Marseille semble se donner du temps. Mais les deux premières pistes évoquées, Mehdi Benatia et Paolo Maldini s'éloignent.

A peine le départ du directeur du football de l’OM était officialisé mercredi que deux noms étaient lancés sur les réseaux sociaux et provoquaient un formidable buzz. Mehdi Benatia, désormais agent de joueur installé à Dubaï, et Paolo Maldini, libre depuis son départ de l’AC Milan, paraissaient être en concurrence pour le poste laissé vacant par Javier Ribalta. Mais ce week-end, le Marocain et l’Italien ne seraient déjà plus vraiment en lice pour ce travail pour différentes raisons. Mais même si Stéphane Tessier occupe provisoirement ce rôle, dans son communiqué, Marseille avait été clair : « Le pôle sportif sera renforcé en temps voulu, une fois que le Directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine. » Contrairement à l’OL, qui sera bientôt sur la route de l’OM en Ligue 1, Pablo Longoria souhaite un directeur sportif, même s’il faut prendre un peu de temps.

Deux Italiens sur les tablettes de l'OM

Exit donc les piste Benatia et Maldini, mais à en croire le compte La Tribune Olympienne, deux nouveaux noms seraient évoqués dans les couloirs de l’OM. Et les deux candidats correspondent au portrait-robot évoqué cette semaine, à savoir des étrangers avec un gros avantage pour les Italiens. Le premier est Walter Sabatini, l’ancien joueur italien devenu directeur sportif et passé notamment par la Lazio, Palerme, la Roma et plus récemment la Salernitana, qu’il a contribué à maintenir en Serie A avant finalement de partir en juin 2022 pour une divergence d’opinion avec ses dirigeants. L’autre nom cité est celui de Frederic Massara. Ce dernier est, lui aussi, un ancien joueur, qui jusqu’en novembre 2022 était le directeur sportif de l’AC Milan, ce qui lui a valu de remporter le titre de directeur sportif de l’année l’an dernier lors des Globe Soccer Awards, trophée partagée avec…Paolo Maldini. Les deux ont quitté les Rossonerri en juin dernier et Massara est donc totalement libre de signer à l'Olympique de Maseille ou ailleurs.