Désastre à l’OM, Marseille sous le choc

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM éliminé de la Ligue des Champions, et de l'Europa League, c'est le terrible destin des Marseillais après leur défaite à domicile face à Tottenham à la dernière minute de la dernière journée.

En quelques secondes, l’OM a encaissé une terrible double peine. Une déconvenue comme rarement le club phocéen en avait vécu en Coupe d’Europe, alors que la qualification lui tendait les bras. Après une première période bien maitrisée et avec un but d’avance au score, les Olympiens ont progressivement perdu leurs moyens, Tottenham revenant à égalité et passant même tout proche de passer devant. Mais en fin de match, Kolosinac a eu une incroyable balle de victoire et de qualification. La tête manquée du Bosnien a fait très mal car ensuite, sur un ballon perdu au milieu de terrain, l’OM a encaissé le but fatal à la 95e minute (1-2). Si cela ne changeait rien à la qualification en Ligue des Champions, cela a subitement fait passer le club provençal à la dernière place de la poule. La défaite du Sporting offrait pourtant ce strapontin pour l’Europa League mais tout s’est écroulé. Toute une ville, ses supporters et les suiveurs de l’OM se sont effondrés au coup de sifflet final, car la saison européenne se termine brutalement en ce 1er novembre. Ce qui fait particulièrement tôt et empêche aussi Marseille d’apporter des points à la France dans la précieuse course à l’indice UEFA.

Un désastre. Si près, si loin. Mauvaise gestion du match, du coaching. De Payet à Gerson, en passant par Dieng depuis cet été. #OMTOT — Bertrand Latour (@LatourBertrand) November 1, 2022

« Coeur brisé. En colère. Fatigué de cette sensation. Quelle faute, mais quelle faute. Tu peux faire vivre à ton peuple au moins une aventure européenne en 2023 et tu n’es même pas foutu de conserver un score. Tellement fou », a balancé le journaliste Mohamed Bouhafsi, pour qui l’OM n’aurait pas du se découvrir à ce point dans les arrêts de jeu. « Un désastre. Si près, si loin. Mauvaise gestion du match, du coaching. De Payet à Gerson, en passant par Dieng depuis cet été », a dénoncé Bertrand Latour, qui fait partie de ceux qui pensent sur le mal est bien plus profond. « Cauchemar absolu, la C3 qui s’envole après la qualif en C1 », a confié Elton Mokolo, pour qui cette soirée sera définitivement très difficile à oublier à Marseille alors qu’elle avait si bien commencé.