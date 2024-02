Déjà indésirable à l'OM, Gattuso fait saliver l'Italie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur le banc de l’OM depuis quatre mois, Gennaro Gattuso peine à faire l’unanimité chez les supporters, qui ne voient pas de progression dans le jeu de l’équipe olympienne. Une aubaine pour les clubs de Série A ?

Dans la sauce après la démission de Marcelino dès le mois de septembre, Pablo Longoria a misé sur Gennaro Gattuso dans l’urgence. Les premiers matchs de l’entraîneur italien ont été plutôt encourageants et le parcours en Europa League est à souligner mais globalement, les résultats et le jeu ne sont pas au rendez-vous depuis la prise de fonctions de l’ex-entraîneur de Naples et de l’AC Milan. Avec le retour de nombreux joueurs de la CAN (Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr) et des recrues (Moumbagna, Onana, Garcia, Merlin, Luis Henrique), les supporters de l'Olympique de Marseille peuvent espérer une amélioration dans les semaines à venir. Mais quoi qu’il en soit, Gennaro Gattuso est loin de faire l’unanimité et de plus en plus d’observateurs se demandent si « Rino » est encore l’homme de la situation.

Une aubaine pour les clubs de Série A qui gardent un œil sur la situation de l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan. C’est notamment le cas du Torino puisque selon les informations de la Stampa, le club de Turin est très intéressé par l’idée de recruter Gennaro Gattuso à la fin de la saison en cas de départ de l’actuel entraîneur Ivan Juric. « Son profil est suivi de longue date par le président Cairo » selon le journal transalpin, qui indique toutefois que le Torino est également attentif aux situations de Dionisi et de Palladino. Mais alors qu’il est très loin de faire l’unanimité chez les supporters de l’OM et que son départ en fin de saison ne fera aucun doute si Marseille n’atteint pas le top 4 de la Ligue 1, Gennaro Gattuso pourrait rebondir très vite dans son pays.