De Zerbi voulait venir à l'OM, l'aveu qui plombe encore Longoria

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, l'OM retrouve Brighton en Ligue Europa. En Premier League, c'est le club à la mode avec un entraîneur, Roberto De Zerbi, qui l'est tout autant. Dire qu'il pourrait actuellement être sur le banc de l'OM...

Un bizuth bien effrayant pour l'OM. Brighton n'a certes disputé qu'un match européen dans son histoire, il y a deux semaines contre l'AEK Athènes, toutefois c'est une équipe réputée en Premier League. Les Phocéens auront du travail face aux Kaoru Mitoma, Ansu Fati, James Milner ou Danny Welbeck. Les Seagulls sont depuis deux saisons une équipe très dure à jouer en Premier League et ils le doivent en grande partie à Roberto De Zerbi. Très coté en Italie du temps de Sassuolo, l'entraîneur transalpin a confirmé sa réputation en Angleterre avec un beau jeu et des résultats solides. L'OM sait à quoi s'attendre avec lui.

De Zerbi regrette de n'être pas venu à l'OM

C'est d'autant plus vrai que Roberto de Zerbi était suivi par l'OM il y a peu. C'était après le départ de Jorge Sampaoli en 2022. Finalement, Pablo Longoria avait misé sur Igor Tudor et, quelques mois plus tard, De Zerbi remplaçait Graham Potter du côté de Brighton. Au vu du destin de l'Italien en Angleterre, les supporters marseillais peuvent avoir des regrets. Un sentiment renforcé depuis la conférence de presse de l'entraîneur italien au Vélodrome. Ce dernier est revenu sur sa possible venue à Marseille. Il a avoué que cela avait été proche de se faire et qu'en plus il l'aurait bien voulu personnellement.

« Oui c’est vrai qu’il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n’a pas trouvé d’accord avec le club. J’étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi. Mais au final c’était peut-être un mal pour un bien puisque j’ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe », a t-il lâché. Des paroles difficiles à entendre pour certains supporters de l'OM alors que leur nouvel entraîneur Gennaro Gattuso est loin d'avoir offert toutes les garanties sur un banc.