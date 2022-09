OM : Direction l’Angleterre, Caleta-Car part à l’aveugle

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Duje Caleta-Car ferait le bonheur de ses dirigeants s’il était transféré avant la fin du mercato. Un départ express n’est pas à exclure pour le défenseur central convoité en Angleterre, et qui a même fait le déplacement au cas où.

Le propriétaire Frank McCourt sera ravi. A sa demande, de l’argent devrait enfin rentrer dans les caisses de l’Olympique de Marseille. La bonne nouvelle vient du dossier Bamba Dieng, proche d’un transfert à Lorient dans les heures à venir. On sera évidemment loin des 25 millions d’euros initialement réclamés par le président Pablo Longoria. Mais le dirigeant a sûrement négocié un pourcentage à la revente. De quoi envisager une belle recette pour l’attaquant sénégalais, avant une autre opération lucrative d’ici 23 heures ?

⚪🔵 Trois clubs anglais ont montré un intérêt ces dernières heures pour Duje Caleta-Car : Southampton, West Ham et Aston Villa. Pour se tenir prêt, le joueur s’est même envolé pour Londres. Il est en fin de contrat dans un an et l’OM a toujours eu pour priorité de le vendre. — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2022

C’est tout à fait possible si l’on en croit la radio RMC. En effet, les courtisans anglais de Duje Caleta-Car restent à l’affût. Le défenseur central serait convoité par Southampton, West Ham et Aston Villa, l'équipe de l’ancien Marseillais Boubacar Kamara. La source ne donne pas de détails sur l’évolution des échanges avec ces trois pensionnaires de Premier League. En revanche, on apprend que Duje Caleta-Car, contrairement à ce que l’on annonçait, fait tout son possible pour faciliter son départ.

Caleta-Car attend à Londres

Le quotidien régional La Provence indique que le Croate s’est envolé pour Londres au cas où son transfert chez l’un des clubs cités devenait concret. La balle est donc dans le camp de l’Olympique de Marseille qui devra vite s’entendre avec un des prétendants du défenseur central. L’enjeu est important pour le club phocéen sachant que l’ancien joueur du RB Salzbourg, recruté pour 19 millions d’euros en 2018, pourrait partir libre l’été prochain. Pablo Longoria veut absolument éviter ce scénario. Lui qui serait prêt à prolonger le contrat de son indésirable si nécessaire.