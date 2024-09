De Zerbi en rêvait à l’OM, il lui met un gros vent

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille a réalisé de belles emplettes sur le marché des transferts. Le club phocéen a frappé fort en recrutant plusieurs noms du football européen, mais toutes les pistes estivales n’ont pas abouti. L’entraîneur italien Roberto De Zerbi avait d’ailleurs une idée précise en tête.

Alors que la trêve internationale est sur le point de s’achever et que les championnats vont reprendre leurs droits le week-end prochain, les supporters de l’Olympique de Marseille n’espèrent qu’une seule chose, que la mayonnaise prenne et que le collectif brille le plus rapidement possible. Les débuts phocéens, scrutés de près par les observateurs du football, sont prometteurs avec sept points sur neuf possibles et dix buts inscrits sur les trois premières journées. L’OM de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi va être l’une des principales attractions, et son mercato le confirme. Le club phocéen a attiré des grands noms et bouclé des jolis coups, avec notamment les signatures de Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg. L’OM ciblait d’autres signatures marquantes dont Eddie Nketiah, qui a finalement rejoint Crystal Palace en fin de mercato. Ce n’est pas tout, car selon la presse italienne De Zerbi avait un nom bien précis en tête pour renforcer le milieu de terrain.

De Zerbi a ciblé Locatelli pour renforcer l’OM cet été

#schira”con #ThiagoMotta è tutta un’altra musica lo Sa bene #locatelli che grazie al gioco più offensivo è tornato a brillare trasformando fischi in applausi .. è bastato poco per ritrovarsi il merito va soprattutto al nuovo allenatore che l’ha liberato come mezzala a tutto campo pic.twitter.com/jmDr9BYBGB — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 🇺🇦 ☮️ (@paoloangeloRF) September 10, 2024

Comme l’affirme Tuttosport, l’ancien coach de Sassuolo et Brighton avait un rêve, celui de signer le milieu international italien Manuel Locatelli, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2028. Le joueur a été coaché par De Zerbi lors de leur collaboration à Sassuolo entre 2019 et 2021. Seul problème, le joueur n’a pas souhaité rejoindre la Canebière, préférant ne pas quitter la Série A et espérant s’imposer sur la durée avec la Juventus. Finalement, Höjbjerg a signé en provenance de Tottenham, puis une place s’est libérée avec le départ de Veretout mais face au refus de Locatelli (26 ans), la direction marseillaise s’est finalement penchée sur Ismaël Bennacer, qui souhaitait lui rejoindre l’OM mais l’opération n’a pas non plus abouti. Malgré la blessure récente de l’Algérien avec son équipe nationale, rien n’indique que Marseille ne retentera pas sa chance au mercato d’hiver. L’OM a encore le temps d’y réfléchir mais sait déjà pour le mois de janvier que Locatelli ne sera pas chaud à l’idée de renforcer l’entrejeu du huitième du dernier championnat de France.