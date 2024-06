De Zerbi à l'OM, un problème bloque tout

Dans : OM.

Après un bref passage à Marseille, Roberto de Zerbi est reparti en Italie. L'OM a bien signé un accord de principe avec l'entraîneur italien, mais un souci de dernière minute a ralenti l'officialisation.

En annonçant lundi dernier avoir obtenu un accord avec l'ancien coach de Brighton, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont fait le bonheur de leurs supporters. Et ce bonheur s'est accentué lorsque mercredi, Roberto de Zerbi est arrivé physiquement dans la cité phocéenne, l'OM ayant prévenu tout le monde de la venue du technicien de 45 ans. Oui, mais voilà, l'accord de principe n'a pas débouché sur la signature d'un contrat et Roberto de Zerbi a quitté Marseille sans dire un mot. De quoi relancer les rumeurs sur un possible problème, le dossier Sergio Conceiçao ayant montré que tout était possible dans le football. Cependant, à en croire les médias italiens, si l'opération traîne, c'est en raison d'un souci administratif et financier.

Les impôt au coeur du ralentissement entre l'OM et De Zerbi

Pablo Longoria a accepté le principe de payer 6 millions d'euros à Brighton pour faire venir Roberto de Zerbi. Tout comme il a validé le salaire de l'entraîneur italien, à savoir 7 millions d'euros par saison, un record pour l'Olympique de Marseille, ainsi que la venue de plusieurs membres du staff de De Zerbi, et même de Giovanni Rossi, qui va devenir directeur sportif de l'OM. Cependant, le système fiscal français n'est pas le même qu'en Italie et encore moins que celui en Angleterre, et pour l'instant, c'est cette partie administrative et financière qui bloque l'officialisation de la venue de De Zerbi à Marseille. Tant que cette partie liée aux impôts qui seront payés dans le cadre de cette opération ne sera pas réglée, rien ne sera officialisé. Toutefois, du côté d'Antonio Parrotto, journaliste pour Sassuolonews.net, on tient à rassurer les supporters de l'Olympique de Marseille concernant ce recrutement d'un des entraîneurs les plus convoités d'Europe.

🚨👌 Roberto #DeZerbi has not yet signed his contract with #OM, but the deal is not at risk.



Dans son média, notre confrère italien affiche une confiance absolue et n'a aucun doute, Roberto de Zerbi sera bien l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. « Pas d'alarme cependant, nous rassurons immédiatement les supporters de l'OM (...) De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l'OM (...) Aucune appréhension donc malgré l'envie des supporters marseillais de revoir rapidement leur nouvel entraîneur au Vélodrome. D’ailleurs, l’attente du plaisir en soi n’est-elle pas un plaisir ? », glisse avec malice Antonio Parrotto, qui incite les fans marseillais à un peu de patience.