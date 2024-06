De Zerbi à l'OM, la Ligue 1 n'est pas prête

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Roberto de Zerbi a signé à l'OM samedi. L'entraîneur italien arrive avec une réputation certaine dans toute l'Europe. Selon l'un de ses anciens joueurs, l'ex-lorientais Andreaw Gravillon, l'OM a vraiment tiré le gros lot.

Cet été à l'OM, la star du recrutement n'est pas un joueur mais l'entraîneur. Le club phocéen a mis la main sur Roberto de Zerbi. Le coach italien, passé par Sassuolo et Brighton, possède une très belle cote sur le marché. Il sait faire progresser ses équipes grâce à sa tactique pointue et offensive. De belles soirées de foot attendent donc les supporters marseillais la saison prochaine malgré un effectif peut-être pas aussi costaud que celui connu par De Zerbi à Brighton. Ancien joueur du coach italien à Benevento et à Sassuolo, Andreaw Gravillon a vendu du rêve aux Marseillais.

De Zerbi et l'OM vont faire mal en L1

L'ancien défenseur de Lorient et Reims a beaucoup apprécié sa collaboration avec Roberto De Zerbi et il a expliqué pourquoi auprès de Ouest-France. « Il m’avait donné peu de temps de jeu dans ces deux clubs, j’aurais pu lui en vouloir. Mais je suis tombé amoureux de sa tactique de jeu, de ses sorties de balle, de la tranquillité et de la sérénité qu’il donne à ses joueurs, peu importe l’adversaire », a t-il confié avant de prévenir les autres clubs de Ligue 1. Avec son nouvel entraîneur italien, l'OM sera très difficile à négocier lors de la prochaine saison.

« À Benevento, on n’avait pas forcément de joueurs techniques et il a quand même réussi à imposer sa tactique. À Sassuolo il y avait un peu plus de qualité mais à Marseille, avec le potentiel de l’effectif, je n’imagine même pas ce qu’il peut faire… Il n’aura aucune difficulté à mettre son jeu en place, surtout qu’il arrive avant le début de saison et qu’il peut tout préparer. La Ligue 1 n’est pas un championnat habitué à ce genre de tactiques, ces sorties de balle. Il y a le PSG, Lens, ou Lille, mais la Ligue 1 n’a rien connu de tel que De Zerbi, je pense que ça peut déjà faire trembler les adversaires », a lâché le Guadeloupéen. De quoi redonner le moral aux supporters de l'OM après la 8e place de la saison écoulée et l'impression de chaos dégagée sur le plan tactique avec les 4 entraîneurs successifs du club.