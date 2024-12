De Zerbi a choisi l’OM plutôt que MU, Benatia en est fier

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia est particulièrement fier d’une chose : d’avoir fait venir Roberto De Zerbi sur le banc de touche de son club l’été dernier.

Suite à une saison dernière compliquée, avec l’absence de qualification européenne au bout d’un championnat bien terne, l’OM s’attendait à traverser des moments difficiles à l’inter-saison. Mais sous les ordres de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, Marseille a vite relevé la tête dès le début de l’été en faisant venir Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. Pisté par de très grands clubs européens ces derniers mois, l’entraîneur italien fait partie des coachs les plus bankables du moment. Mais alors comment est-il arrivé à Marseille dans un projet sportif sans Coupe d’Europe ? Séduit par l’ambiance du Vélodrome, par la folie qui touche l’OM, mais aussi convaincu par le discours de Benatia, De Zerbi a décidé d’écouter son cœur en venant à Marseille. En balance avec Sergio Conceicao, l’ancien coach de Brighton fait désormais le bonheur de son futur directeur sportif, Mehdi Benatia, auteur d’un sacré coup l’été dernier.

De Zerbi « est prêt à mourir pour son équipe »

🗣️ @MedhiBenatia invité exceptionnel de l'After : "Quand Roberto fait sa décla après Auxerre, moi ça ne m'a rien fait parce que je le connais. ."

« J'ai eu beaucoup d'entraîneurs : Allegri, Guardiola... De Zerbi m'a demandé l'autre jour quel joueur j'étais le plus fier d'avoir ramené à l'OM. Mais le plus gros coup c'est le coach. Je suivais ses matchs en PL. Comment je l'ai convaincu ? C'est Marseille, ça a beaucoup joué. Je le connaissais déjà. On se connaissait bien. J'étais à Dubai, je lui ai parlé du projet. J'ai pris un vol pour Milan, pour lui expliquer autour d'un petit-déjeuner. Je savais qu'il y avait Manchester United. Je savais aussi pourquoi il n’avait pas donné son accord à Manchester United. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Je lui ai expliqué le projet. C'est quelqu'un de brillant. Il aime bien écouter, on discute de tout. Il n'a pas besoin de mes conseils. J'apprends encore à regarder des séances, je prends du plaisir. Roberto De Zerbi met beaucoup de passion, il a un fort caractère. La première fois que je lui ai parlé, j'ai su ce que ça représente pour lui de réussir ici. Je sais que ce projet est spécial pour lui. Quand il a fait ses déclas après Auxerre... Ce genre d'entraîneur regarde la manière, le jeu. Il veut que son équipe joue comme il le souhaite. Je le connais. Je sais pourquoi il a dit ça. Il est comme ça, il est prêt à mourir pour son équipe », a expliqué, sur l’After Foot, le dirigeant marseillais, qui sait que De Zerbi est venu à Marseille avec de grands objectifs, notamment celui de concurrencer le PSG dans la course au titre en L1.