Cyril Linette arrive au secours de l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir été balayé par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille se déplace à Nantes pour se relancer en Ligue 1. L'OM ne doit pas se tourner vers le passé.

L'OM avait abordé avec une grosse confiance le classique de L1 face au PSG, et forcément le retour de bâton a été violent pour la formation de Roberto De Zerbi, avant même l'expulsion d'Amine Harit. Pourtant, Leonardo Balerdi et ses coéquipiers vont rapidement devoir oublier cette déroute face à l'ennemi de toujours, car ce dimanche face à Nantes, Marseille a l'obligation de s'imposer, ce qui permettrait en plus de passer à la deuxième place du classement, à égalité avec Monaco.

Avant cette rencontre, Cyril Linette, ancien candidat à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, espère surtout que l'effet de la défaite contre le PSG ne va pas pousser Pablo Longoria à sortir de la ligne de conduite qu'il s'est donné cette saison, à savoir faire preuve de patience et ne pas faire des choix que le président de l'OM pourrait regretter. Et l'ancien journaliste de Canal+ de conseiller Pablo Longoria lors d'une émission sur RMC.

L'OM ne doit pas tomber dans le piège

« OM-PSG peut laisser des traces, mais il ne doit pas laisser des traces. Pablo Longoria ne peut pas avoir dit dans L’Equipe que le court terme, c’était fini et avoir fait son mea culpa en avouant qu’il s’était parfois précipité pour faire l’inverse après la victoire du PSG. L’OM est moins fort que le PSG, c’est un fait depuis des années, la vraie difficulté du classico c’est que les Marseillais se mettent une pression énorme pour jouer ce choc, mais les Parisiens aussi. S’il y a bien un truc qui reste de l’ADN du PSG d’avant c’est que ça. Les joueurs du PSG ne sont pas hyper mobilisés par la Ligue 1 à chaque fois, sauf contre l’OM. C’est pour cela qu’ils ne laissent aucune chance à l’OM depuis 13 ans, mais il faut mettre cela de côté. La responsabilité du club, de Pablo Longoria et de ses équipes, c’est de faire que ce match face à Paris soit à ranger dans le rayon des choses logiques. Oui, l’OM n’est pas au niveau du PSG, mais il faut reprendre la saison », a expliqué Cyril Linette, qui ne voit aucune raison valable à remettre déjà en cause le projet mené avec Roberto De Zerbi.