Covid-19 : Le match amical OM-Montpellier annulé !

Comme fortement pressenti depuis quelques heures, le match amical entre l’Olympique de Marseille et Montpellier a été annulé.

Initialement prévue mercredi à 20h30 devant 5.000 spectateurs à l’Orange Vélodrome, la rencontre entre la formation d’André Villas-Boas et celle de Michel Der Zakarian ne se disputera pas. En cause, un cas suspect de Covid-19 au sein de l’effectif de Montpellier, où quatre jeunes joueurs du centre de formation ont par ailleurs été testés positifs. Dans les rangs de l’Olympique de Marseille, on ne voulait évidemment prendre aucun risque pour la santé des joueurs, dont le prochain match amical se disputera donc dimanche face à Nîmes. A moins qu’en moins de 24 heures, le club phocéen ne trouve un autre adversaire pour remplacer le MHSC, ce qui semble hautement improbable.