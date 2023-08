Correa signe à l’OM, et c'est pas fini ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très calme depuis plusieurs semaines, le mercato de l’OM va partir dans tous les sens. Un accord a été trouvé avec l’Inter Milan pour Joaquin Correa, mais Pablo Longoria n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

En quête d’un ou deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato en fonction des départs et des opportunités, l’Olympique de Marseille va s’offrir Joaquin Correa. Tout a été très vite mercredi et un accord a déjà été trouvé entre le club phocéen et l’Inter Milan pour la venue de l’international argentin de 29 ans. D’après les informations de Fabrizio Romano, Pablo Longoria a encore mené la négociation de main de maitre en s’attachant les services de l’ancien attaquant de l’Inter Milan sous forme d’un prêt payant à 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat non-obligatoire à 10 millions d’euros.

Joaquin Correa vient pour jouer milieu gauche

Cette option d’achat deviendra automatique en cas de qualification de l’OM pour la Ligue des Champions 2024-2025. Une négociation musclée de la part du club olympien alors que les premiers chiffres ayant fuité en Italie mercredi en fin d’après-midi se situaient davantage aux alentours de 20 à 25 millions d’euros. Capable de jouer en soutien de l’attaquant dans l’axe ou sur un côté, Joaquin Correa a été recruté par l’Olympique de Marseille pour évoluer sur le flanc gauche de l’attaque marseillaise selon L’Equipe. Un besoin avait été identifié à ce poste, où Azzedine Ounahi et Amine Harit ont joué depuis le début de la saison ainsi que le jeune Emran Soglo.

Understand Olympique Marseille have offered to pay €2m loan fee for Joaquín Correa plus €10m buy option clause ⚪️🔵🇦🇷



Told buy option clause will become mandatory if OM will qualify to the Champions League 2024/2025.



Deal could be done on Thursday if all goes to plan. pic.twitter.com/9m080nh4WD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023

Le quotidien national nous apprend par ailleurs que le prêt de Joaquin Correa à l’OM ne remet pas en cause la venue d’un autre attaquant dans le money-time du mercato. Et pour cause, l’Argentin étant considéré par le club phocéen comme un joueur de couloir, Pablo Longoria estime qu’il y a toujours une place à prendre en concurrence d’Iliman Ndiaye en tant que deuxième attaquant. Wilson Isidor pourrait être l’heureux élu car contrairement à ce qu’ont annoncé plusieurs insiders, L’Equipe maintient que le Français du Lokomotiv Moscou est toujours ciblé.

Wilson Isidor, la piste n'est pas enterrée

Un accord contractuel a été trouvé avec l’attaquant formé au Stade Rennais depuis près de deux semaines, mais l’OM discute toujours des modalités d’un potentiel transfert avec le club russe. A l’instar de Correa, Isidor est capable de jouer à gauche, à droite et dans l’axe. Mais dans l’esprit de l’état-major olympien, il s’agit avant tout d’un attaquant axial pouvant évoluer en soutien d’un pur numéro neuf tel que Vitinha ou Aubameyang. Avec les départs de Malinovskyi, Ünder et bientôt Guendouzi, l’OM a libéré de la masse salariale et a récupéré de l’argent… que Pablo Longoria a bien l’intention de réinvestir aussitôt. D'autant que la fin du mercato devrait également être animée par la venue d'un latéral droit afin d'offrir à Marcelino un plan B à Jonathan Clauss sur le côté droit.