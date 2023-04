Sur un pied, Alexis Sanchez fait trembler l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Touché au pied droit depuis la victoire à Reims (1-2) le mois dernier, Alexis Sanchez joue diminué. L’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait finir par rejoindre l’infirmerie. Ce qui représenterait un énorme coup dur pour son équipe en course pour la deuxième place de Ligue 1.

Dans son point médical du jour, Igor Tudor n’a rien signalé. Hormis les absences d’Amine Harit et d’Azzedine Ounahi, indisponibles jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille assure qu’il peut compter sur l’intégralité de son groupe avant le déplacement à Lorient dimanche soir. L’un de ses joueurs sera pourtant diminué, et non des moindres. Selon les informations de RMC, Alexis Sanchez souffre de douleurs au pied droit.

🇨🇱 Alexis Sanchez est diminué depuis trois semaines en raison d'une douleur au niveau du cou-de-pied, qui remonte au match à Reims, le 19 mars dernier. Le Chilien s'est montré grimaçant ce vendredi à l'entraînement comme le montrent ces images captées par RMC Sport. — RMC Sport (@RMCsport) April 7, 2023

L’attaquant chilien, auteur d’un doublé à Reims, avait terminé le match en grimaçant le 19 mars dernier. Depuis, l’ancien joueur de l’Inter Milan serre les dents. C’est en tout cas la version de nos confrères. Car de son côté, l’Olympique de Marseille dément toute blessure. La presse chilienne croit pourtant savoir que le club phocéen aurait préféré qu’Alexis Sanchez ne rejoigne pas sa sélection pendant la trêve internationale. Mais on le sait, le Marseillais n’est pas du genre à se ménager. Et ce malgré de vives douleurs.

Alexis Sanchez refuse de s'arrêter

« Il n’aurait pas dû jouer, il a eu mal et il a même dû prendre des anti-inflammatoires pour calmer la douleur », a confié un membre de la sélection chilienne à La Tercera, en ajoutant que l’attaquant avait passé l’essentiel du rassemblement à tenter de soigner son pied droit. De retour la semaine dernière, le joueur passé par le FC Barcelone s’entraîne normalement à la Commanderie. Sa détermination le pousse à jouer mais la radio confirme que l’international chilien n’est pas à 100%. Autant dire que l’Olympique de Marseille et son coach Igor Tudor espèrent éviter un réel coup dur pour Alexis Sanchez, indispensable dans la course à la deuxième place en Ligue 1.